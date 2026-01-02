Argentina lidera el aumento de uso en el ranking

La adopción de criptomonedas en Argentina ha alcanzado un nuevo hito en 2025, posicionándose como uno de los países más avanzados del mundo. Este fenómeno se ha extendido más allá de los entusiastas técnicos, abarcando a una amplia variedad de segmentos de la población.

En un contexto económico desafiante, muchos argentinos ven en las criptomonedas una forma efectiva de protegerse contra la inflación y la inestabilidad del peso. Además, estos activos digitales se han convertido en una opción versátil para transacciones rápidas y eficientes.

Un Crecimiento Imparable: Más Usuarios se Unen a la Revolución Cripto

Según datos de Chainalysis, la adopción de criptomonedas en Argentina ha crecido un 0,8% en 2025, con un 19,8% de la población activamente utilizando estas tecnologías.

La Cámara Argentina Fintech reporta una incorporación constante de nuevos usuarios, a pesar de los desafíos macroeconómicos. Plataformas como Decrypto informan un crecimiento anual cercano al 20%, destacando un interés significativo entre las pequeñas y medianas empresas por implementar soluciones cripto para optimizar procesos y reducir costos.

El Dominio de las Stablecoins y el Rol de Bitcoin

Las stablecoins son los activos más utilizados, destacándose como herramientas clave para el ahorro y la protección ante la inflación. USDT muestra un dominio absoluto en el mercado, representando el 80% de las transacciones en la plataforma Decrypto, mientras que Bitcoin se mantiene como una opción estable de reserva de valor.

El Perfil del Usuario Cripto en Argentina

El perfil del usuario cripto se caracteriza mayoritariamente por hombres, con un 70% de clientes masculinos y una edad promedio de 35 años. Sin embargo, se observa un aumento en la participación de mujeres y jóvenes menores de 30, lo que indica una diversificación en el uso de criptomonedas.

Un informe de Ripio revela que 65,47% de sus usuarios son hombres y 34,51% mujeres, reflejando un cambio gradual en la demografía de los usuarios. La adopción ha pasado de ser vista exclusivamente como una reacción ante la devaluación a convertirse en un herramienta financiera multifacética.

La Competencia entre Plataformas y el Futuro del Mercado Cripto

El cierre de 2025 deja claro que la adopción de criptomonedas en Argentina crece cada día, respaldada por un marco regulatorio en evolución y un aumento en la profesionalización del sector. La educación financiera y el interés empresarial emergen como pilares importantes para asegurar este avance continuo.

Las plataformas de criptomonedas se ven impulsadas a innovar y ofrecer diferenciadores frente a los bancos, que cada vez son menos relevantes en un entorno donde el capital busca «trabajar» y no quedarse estancado.

Con Argentina manteniéndose como líder regional y conseguidora de un lugar destacado en el ámbito global de las criptomonedas, está claro que el futuro es prometedor para este sector en expansión.