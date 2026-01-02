Milei festeja su aparición en la portada del Telegraph británico

Javier Milei: La Entrevista que Sacude la Política Argentina y su Interés por Nigel Farage

Durante la mañana de este martes, Javier Milei utilizó su cuenta en X para celebrar su reciente aparición en la tapa del diario británico The Daily Telegraph. A las 8:43, compartió un post de la cuenta libertaria @fenomenobarrial que destacaba su entrevista, un eco del creciente interés global hacia su figura.

La portada del *Daily Telegraph* muestra a Milei sonriendo, acompañada del llamativo título: “Javier Milei: Would I like to meet Farage? Abso-bloody-lutely!” En este contexto, el presidente argentinió reiteró que el reclamo de soberanía sobre Malvinas es «no negociable» y anunció su intención de visitar el Reino Unido en 2026, mencionando también que busca levantar la prohibición de compra de armas británicas para Argentina.

¿Quién es Nigel Farage y Por Qué Es Importante para Milei?

El enfoque del artículo impreso fue diferente al digital, destacando el deseo de Milei de reunirse con Nigel Farage, líder del partido británico Reform UK. Farage se hizo famoso por su papel crucial en el Brexit y se considera un político populista radical. Su influencia se siente en la política británica contemporánea.

Farage, quien ha regresado a la política en 2024, se ha convertido en un líder clave gracias a su capacidad para comunicarse eficazmente en redes sociales. Se le conoce por proponer drásticas reducciones de impuestos y un enfoque estricto hacia la inmigración, además de buscar la salida de Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su ambición es convertirse en primer ministro para 2029.

En la entrevista, Milei subrayó que considera a Farage un referente por su perspectiva sobre el Brexit, afirmando que tiene «una mirada muy interesante» de la que espera aprender. Ambos comparten posturas ideológicas similares, marcando un punto de encuentro entre la política argentina y británica.

El eco de estas declaraciones no solo marca un hito en las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, sino que también posiciona a Milei como un protagonista en la escena política internacional.