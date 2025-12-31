Cumplimos nuestras promesas y ahora comenzamos a crecer

Milei hace un balance optimista de su gestión a puertas del 2026

Javier Milei, en un mensaje a la ciudadanía, destacó los logros de su administración y expresó su deseo de un nuevo año lleno de oportunidades para Argentina.

A pocas horas de dar la bienvenida al 2026, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su gestión. Desde su oficina en la Casa Rosada, el mandatario destacó: «Estamos empezando a crecer» y afirmó que ha cumplido con todas sus promesas de campaña.

Logros clave de Milei en el último año En un video que circuló ampliamente en redes, Milei enumeró tres áreas en las que considera que su gobierno ha tenido éxito: la reducción de la inflación, la disminución de la pobreza y el avance en la lucha contra la inseguridad.

Un diciembre propicio para el Gobierno El cierre del año fue testigo de importantes avances legislativos, marcando la mitad del mandato de Milei. Se promulgaron leyes fundamentales, como el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal. Además, su administración confirmó el compromiso de afrontar los próximos vencimientos de deuda y anunció el décimo proyecto bajo el régimen RIGI.

Mensaje de fin de año para los argentinos Días después de compartir su balance, Milei dirigió un mensaje a los ciudadanos, donde se mostró satisfecho por los logros alcanzados en sus primeros dos años de gobierno. «Estamos bajando la inflación, terminando con la inseguridad y hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza», afirmó, resaltando que actualmente hay 14 millones menos de argentinos en situación de vulnerabilidad.

¡Viva la libertad! El mandatario concluyó su emotivo mensaje deseando a los argentinos felices fiestas y un próspero 2026, reafirmando su compromiso con el crecimiento del país: «Viva la libertad, carajo!»

El video, inicialmente difundido por cuentas afines al partido, fue también compartido en la cuenta oficial de Milei en Instagram y TikTok, donde usuarios celebraron su autenticidad y sinceridad, pidiendo más mensajes como este. Sin embargo, es interesante notar que en un principio, se había mencionado que no habría un mensaje oficial por parte del presidente para recibir el nuevo año.