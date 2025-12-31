Estrenos: Fechas y Dónde Verlos

Prepárate para un 2026 lleno de emociones con un variado menú de series que promete cautivar a los espectadores. Desde regresos esperados hasta nuevas producciones, las plataformas de streaming y la televisión tradicional traerán propuestas que no querrás perderte.

Estrenos Significativos en el Mundo del Streaming

El regreso de «Euphoria»

Después de cuatro años de espera, «Euphoria» vuelve a la pantalla, prometiendo nuevos giros dramáticos que dejarán a la audiencia al borde del asiento al explorar la vida de sus complejos personajes.

Expansión de «Game of Thrones»

Con «A Knight of the Seven Kingdoms», HBO expande su icónico universo, 100 años antes de la serie original, incorporando nuevos personajes y vulnerabilidades que capturarán la atención de los fans.

Nuevas Temporadas Esperadas

Netflix no se queda atrás y anticipa la llegada de la segunda temporada de «One Piece», además de continuar con la saga de «Bridgerton». Prime Video, por su parte, presenta la quinta entrega de «The Boys» y la cuarta de «Invincible».

Lo Mejor de la Televisión Tradicional

ABC Revive «Scrubs»

Más de 15 años después de su conclusión, «Scrubs» regresa con una nueva generación de internos y los favoritos de los fans, como J.D. y Turk, dispuestos a enfrentar los altibajos del mundo hospitalario.

Nuevos Capítulos en el Universo «Yellowstone»

CBS trae «Y: Marshals», continuando con la historia de Kayce Dutton y su equipo de Alguaciles, mientras que la BBC proporciona una nueva interpretación de «Lord of the Flies».

Series Imperdibles del 2026

«The Pitt» Temporada 2 – HBO Max (8 de enero)

El drama médico que revolucionó el género regresa con un enfoque en los desafíos del Dr. Robby y su equipo durante un intenso fin de semana festivo.

«His and Hers» – Netflix (8 de enero)

Este thriller psicológico, protagonizado por Tessa Thompson y Jon Bernthal, presenta una historia de asesinato y secretos que promete mantener a los espectadores en vilo.

«Primal» Temporada 3 – HBO Max (11 de enero)

La animación innovadora de Genndy Tartakovsky traerá una historia cargada de acción y emociones profundas, continuando la lucha del protagonista por su humanidad.

«A Knight of the Seven Kingdoms» – HBO (18 de enero)

La serie precuela de «Game of Thrones» explorará las aventuras de un caballero errante y su joven escudero, cumpliendo promesas de humor y aventura.

«The Beauty» – FX (21 de enero)

Ryan Murphy nos lleva a un mundo distópico donde una enfermedad transforma a sus portadores, mientras los detectives luchan contra un complot siniestro.

«Wonder Man» – Disney+ (27 de enero)

El universo Marvel se expande con una comedia y acción centrada en el mundo del espectáculo, guiada por un protagonista poco convencional que se convierte en superhéroe.

«Bridgerton» Temporada 4 – Netflix (29 de enero)

Con un enfoque en la vida amorosa de Benedict Bridgerton, esta temporada se dividirá en dos partes, prometiendo un regreso lleno de romance y drama.

«The Burbs» – Peacock (8 de febrero)

Una reimaginación de la clásica película de 1989, esta serie presenta a una pareja que descubre oscuros secretos en su nuevo vecindario.

«One Piece» Temporada 2 – Netflix (10 de marzo)

La adaptación live-action del querido manga promete aventuras más épicas mientras Luffy y su tripulación entran en un nuevo y peligroso territorio.

«Euphoria» Temporada 3 – HBO Max (abril de 2026)

Con un salto temporal y nuevos desafíos, esta esperada temporada promete seguir explorando la complejidad de sus personajes.

«The Testaments» – Hulu (2026)

La saga de «The Handmaid’s Tale» se expande con esta nueva entrega, presentando una nueva generación en un mundo opresivo.

«Stranger Things: Tales From ’85» – Netflix (2026)

Un viaje animado que permitirá a los fans revivir momentos previos a los eventos finales de la serie original, del cual se desprenden nuevas historias.