Riesgo País: Cotización actual del miércoles 31 de diciembre

La economía argentina concluye el año con optimismo, ya que el índice de riesgo, elaborado por JP Morgan, se mantiene a niveles mínimos. La estabilidad en los títulos soberanos durante diciembre ayuda a sostener este indicador por debajo de las 600 unidades.

La Cotización Actual del Riesgo País

En la última jornada del año, el Riesgo País de Argentina se situó en 571 puntos básicos, según los datos de Rava Bursátil del 31 de diciembre de 2025. Este resultado muestra una estabilidad notable, sin cambios en comparación con el cierre de la jornada anterior.

Cotización del Riesgo País el 31 de diciembre

Este valor refleja una tendencia positiva, mostrando una notable reducción respecto a los niveles que se alcanzaron en el tercer trimestre, lo que ha ido acompañado de una lenta pero firme recuperación en el mercado de bonos de renta fija.

Estabilidad del Riesgo País en la Última Semana

Durante los días finales del año, el Riesgo País mantuvo una estabilidad destacable, comenzando el 29 de diciembre en 580 puntos y cerrando en 571. A lo largo de diciembre, la cifra había comenzado cerca de los 648 puntos, lo que marca una reducción de aproximadamente 77 unidades en el transcurso de este periodo.

Este descenso hacia los 570 puntos contrasta fuertemente con la alta volatilidad observada a mediados de año, cuando el indicador alcanzó un pico cercano a 1.500 en septiembre. Este cambio fue impulsado por el ingreso de divisas y la renegociación de objetivos financieros. La calma de la última semana sugiere una cautela creciente entre los inversores ante el cierre de balances, y la expectativa de un nuevo esquema cambiario para 2026.

En el contexto de América Latina, Argentina presenta un panorama más alentador, con un indicador notablemente menor en comparación con otras naciones con problemas crediticios. Mientras el país se sitúa en 571 puntos, otras naciones como Venezuela superan los 12.000 puntos, según el análisis de Ámbito Financiero.

¿Qué Significa Realmente el Riesgo País?

El Riesgo País es un índice que mide la diferencia entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro de un país y los de Estados Unidos, considerados como seguros. Esta diferencia, calculada en puntos básicos, indica el costo adicional que enfrenta un país para financiarse internacionalmente, basado en las percepciones de riesgo de los inversores.

Su medición es realizada por JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index). Un incremento en el Riesgo País señala una caída en los precios de los bonos soberanos, aumentando la rentabilidad exigida por los inversores. En cambio, una reducción en este índice, como la vista en este último tramo de 2025, indica un mayor optimismo del mercado respecto a la capacidad de pago del Estado argentino.

Este índice no solo impacta al gobierno, sino que también actúa como referencia para el sector privado. Un Riesgo País elevado implica un costo de financiamiento mayor para ambos. Con un valor cercano a los 570 puntos, aunque superior a países con grado de inversión, Argentina se posiciona en un escenario relativamente favorable en el acceso al crédito, en comparación con niveles críticos que superan los 1.000 puntos.