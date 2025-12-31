AFA responde a acusaciones: defiende acuerdos y denuncia intento de desestabilización

La Asociación del Fútbol Argentino se pronunció ante los recientes operativos judiciales, defendiendo su gestión y criticando a quienes la denuncian por intereses personales.

La Defensa de la AFA Tras los Allananientos

El escándalo judicial ha llevado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a emitir un comunicado en respuesta a los allanamientos realizados en su sede y otros lugares vinculados. En él, la AFA defiende su gestión comercial desde 2017, cuando asumió la nueva conducción, y destaca un proceso de “revalorización de activos” que ha permitido renegociar acuerdos con patrocinadores.

Una Nueva Estructura Económica

La AFA sostiene que, antes de su actual administración, la distribución de ingresos era claramente desfavorable, con hasta un 70% de la facturación destinada a intermediarios. La entidad se quedaba con solo el 30%, afectando sus finanzas de manera significativa.

El comunicado emitido por la AFA

Concesiones del Pasado

Para destacar la situación anterior, el comunicado menciona ejemplos de viejas gestiones, donde el agente ISL retuvo el 55% de los ingresos, mientras que la firma Santa Mónica mantenía un esquema de reparto 50-50. En el ámbito de los amistosos internacionales, se reportaba que hasta un 35% de los ingresos se cedían a un agente, dejando a la AFA una mínima ganancia.

Un Cambio Notable en los Porcentajes

La AFA afirma haber revertido esta situación, alcanzando un equilibrio donde ahora obtiene el 70% de los beneficios, mientras que los socios reciben solo el 30%. Esta cifra busca justificar los contratos actuales, que están siendo objeto de análisis judicial.

Claudio «Chiqui» Tapia, bajo la lupa judicial

Respuesta a las Críticas

El comunicado también va dirigido a quienes critican la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, señalando que estas acusaciones responden a intereses económicos heridos. La AFA considera que quien se niega a renegociar acuerdos antiguos busca desestabilizar la institución y recuperar privilegios.

Operativos Judiciales: Revelaciones Importantes

La respuesta de la AFA se produce en un contexto de investigaciones que implican a diversas entidades. Recientemente, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo operativos en la sede de la AFA y la casa del empresario Javier Faroni, quien enfrenta serias acusaciones. Durante estos procedimientos, se halló un contrato que otorga favorables condiciones económicas a su empresa para la gestión de cobros internacionales.

Detenciones y Nuevas Investigaciones

La situación de Faroni se ha agravado con la prohibición de salir del país tras ser interceptado mientras intentaba abordar un vuelo. Las autoridades investigan posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con sus contratos con la AFA.

Implicaciones de la Investigación

La investigación también abarca propiedades lujosas vinculadas a funcionarios de la AFA, incluyendo una mansión en Pilar, cuya tasación actual supera los 20 millones de dólares, una cifra alarmante comparada con su valor de compra inicial.