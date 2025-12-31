Trump Retira Apoyo a Despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Chicago y Portland

La decisión sorpresiva de Donald Trump de retirar tropas federales de ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la imposición de la ley en EE.UU.

Este cambio de rumbo fue anunciado el miércoles, tras la decisión del Departamento de Justicia de no apelar una sentencia de un tribunal californiano que devolvía el control de la Guardia Nacional al gobernador Gavin Newsom. Asimismo, se produjo después de un inusual rechazo por parte de la Corte Suprema, que bloqueó los intentos de la Casa Blanca de desplegar tropas nacionales en Illinois.

Una Decisión Analizada

Trump caracterizó su decisión como algo temporal a través de su plataforma Truth Social, prometiendo regresar con un despliegue más robusto si la criminalidad vuelve a aumentar en estas ciudades. “Estamos retirando la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la CRIMEN ha disminuido significativamente gracias a la presencia de estos valientes patriotas,” afirmó, minimizando las implicaciones legales de su decisión.

Reacciones de los Líderes Estatales

La reacción de Newsom fue contundente, celebrando la resolución judicial como un triunfo contra lo que consideró un uso ilegal de poder por parte de Trump. “Esta admisión significa que esta táctica de intimidación ilegal finalmente llegará a su fin,” comentó el gobernador, quien se había opuesto vehementemente al despliegue de tropas en las calles californianas.

Contexto de la Situación

Trump había ordenado la movilización de las tropas en junio pasado como respuesta a protestas contra las redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presencia de fuerzas federales había enfrentado múltiples desafíos legales, argumentando que la situación no justificaba su intervención. La corte inferior había dictaminado que Trump había ejercido incorrectamente el control sobre la Guardia Nacional.

Un Giro en la Estrategia Federal

El cambio en la posición del gobierno refleja las dificultades crecientes que enfrenta la administración en sus esfuerzos por federalizar unidades militares para contener manifestaciones en contra de sus políticas de inmigración. Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a un revés; semanas antes, la Corte Suprema impidió el despliegue de tropas en Chicago, en un movimiento criticado por el alcalde y el gobernador locales.

Consecuencias Potenciales

La decisión de Trump plantea interrogantes sobre futuros despliegues en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Washington D.C. y Nueva Orleans, donde se esperaba la llegada de 350 tropas antes del Año Nuevo. La situación en la capital ha sido tensa desde agosto, con más de 2,000 soldados en la ciudad tras la muerte de un guardia y diversas intensificaciones en la retórica anti-inmigrante del presidente.

La Corte de Apelaciones determinó este mes que las tropas pueden permanecer mientras se examina la legalidad de su despliegue, mostrando que el debate sobre la intervención federal en asuntos de seguridad pública sigue muy vigente.