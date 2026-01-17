Currículum 2026: Lo Esencial que Debes Incluir y Evitar

La búsqueda de empleo en 2026 plantea nuevos desafíos a la hora de construir un currículum efectivo. Aquí te contamos qué información es esencial y cuál es mejor dejar afuera.

Uno de los interrogantes más comunes al buscar empleo es qué información incluir en el currículum. En 2026, los criterios de selección han evolucionado y los CV ahora requieren ser más concisos y específicos.

Profesionales en recursos humanos coinciden en que un currículum eficaz debe ser claro y relevante. Cada sección debe ofrecer información precisa sobre la trayectoria, habilidades y formación del candidato.

Datos de Contacto: Imprescindibles y Actualizados

Los datos de contacto son fundamentales. Asegúrate de incluir tu nombre completo, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico profesional. Es importante que tu email sea claro y serio, evitando apodos o combinaciones informales que puedan crear una mala primera impresión.

Si tienes un perfil de LinkedIn, inclúyelo, siempre que esté completo y en línea con la información del currículum. No es necesario agregar más de un número de contacto ni direcciones físicas detalladas, a menos que el puesto lo exija.

Cómo Presentar tu Formación Académica

La formación académica es crucial y debe presentarse comenzando desde el nivel más alto obtenido. Incluye el nombre de la institución, el título o carrera en curso, y las fechas sin extenderte en detalles innecesarios.

Para perfiles junior, la formación puede ocupar un lugar destacado y, en estos casos, es válido priorizarla sobre la experiencia laboral.

También puedes incluir cursos y certificaciones relevantes que complementen tu título y sumen valor al puesto deseado.

La Cuestión de Incluir una Foto

A partir de 2026, agregar una foto en el currículum no es obligatorio, aunque su decisión depende del tipo de búsqueda y del mercado laboral en el que te muevas. En algunos sectores, como atención al cliente, puede ser requerida.

Si decides incluir una imagen, asegúrate de que sea profesional, con buen fondo y buena iluminación, evitando selfies o fotos informales.

Información Personal: ¿Qué Evitar?

No es necesario incluir datos como el número de DNI, estado civil o fecha de nacimiento. Esta información rara vez agrega valor al perfil y puede dar lugar a discriminaciones involuntarias.

Evita también detallar tu dirección exacta; con mencionar la ciudad o zona es suficiente. El enfoque del CV debe estar en tus capacidades y experiencia laboral.

Errores Comunes a Omitir en el Currículum

Uno de los errores más frecuentes es incluir hobbies no relacionados con el puesto al que te postulas. Además, evitemos el uso de frases genéricas como «responsable» o «proactivo» sin ejemplos concretos que las respalden.

Detallar todos los trabajos previos puede ser excesivo; céntrate en aquellos que son relevantes para el puesto actual. Un currículum demasiado extenso tiende a desventajar al candidato en las primeras etapas de selección.

Revisión: Un Paso Fundamental Antes de Enviar tu CV

Antes de enviar tu currículum, haz una revisión exhaustiva. Verifica que los datos de contacto sean correctos y que toda la información esté presentada de manera clara y organizada. La ortografía y el formato son cruciales, ya que pueden definir tu primer filtro.

Recuerda adaptar tu currículum para cada búsqueda, ajustando la información y el diseño según el puesto al que te postulas.

Conocer qué incluir y qué omitir en tu currículum es clave para presentar un perfil profesional atractivo en el competitivo mercado laboral de hoy.