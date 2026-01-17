Sin Desafíos, La Brillantez Se Debilita

Jensen Huang: La Adversidad como Camino hacia el Éxito Profesional

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, sorprende al destacar cómo los desafíos y el fracaso son fundamentales en el desarrollo del talento personal y profesional durante su reciente discurso en la Cumbre Económica SIEPR de Stanford.

Resiliencia: El Valor de Aprender del Fracaso

Durante su intervención, Huang enfatizó que el verdadero éxito no proviene únicamente del talento, sino de la capacidad para enfrentar y aprender de la adversidad. “La grandeza proviene del carácter”, afirmó, sugiriendo que este se forja en los momentos más difíciles.

Enfrentar Obstáculos como Clave del Aprendizaje

El CEO de Nvidia advirtió que “sin adversidad, la brillantez puede volverse frágil”. Para Huang, los fracasos y las presiones son esenciales en el viaje hacia el éxito. Su mensaje fue claro: evitar el fracaso no es el camino a seguir.

Lecciones de Vida y la Importancia de la Incomodidad

En su discurso, Huang compartió que los años difíciles de su infancia, marcados por dificultades económicas y episodios de acoso escolar, le otorgaron una fortaleza invaluable. Reconoció que el sufrimiento, aunque doloroso, es una oportunidad de crecimiento. Su curioso mensaje a los estudiantes fue que “espero que sufran”, pero enfatizando que el dolor no debe buscarse, sino aceptarse como una forma de aprendizaje.

Preparación para los Desafíos del Futuro

A diferencia de quienes planifican carreras sin margen de error, Huang sostiene que enfrentar el sufrimiento es crucial para estar preparados ante los cambios del mundo laboral. La excelencia, según él, se mide no por los reconocimientos, sino por cómo se responde a los retos.

Finalmente, Huang subrayó que la manera en que se enfrenta la incomodidad y se aprende de los errores son los verdaderos indicadores de grandeza. La resiliencia, la perseverancia y la disposición a enfrentar desafíos son, para él, las cualidades que diferencian a quienes aspiran a dejar una huella significativa en el mundo.