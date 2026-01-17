Bastián se somete a su tercera cirugía con pronóstico incierto

El Hospital Provincial Materno Infantil «Victorio Tetamanti» de Mar del Plata brindó este viernes información clave sobre la salud de Bastián, un niño de 8 años que sufrió graves lesiones tras un accidente automovilístico en La Frontera, Pinamar.

Resultados de la intervención quirúrgica

A las 13:20, el hospital comunicó que tras realizar un exhaustivo estudio de alta complejidad, se llevó a cabo la cirugía en la que se pudo investigar a fondo su condición y reparar su abdomen. Actualmente, Bastián se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado, después de ser trasladado desde Pinamar, donde había sido intervenido en dos ocasiones previamente.

Un primer informe médico había revelado lesiones en el hígado y múltiples fracturas de cráneo. Durante su estabilización, se le realizó una tomografía que confirmó las fracturas mencionadas.

El traslado a Mar del Plata

El niño fue trasladado a Mar del Plata bajo condiciones climáticas adversas el jueves por la tarde. El procedimiento incluyó un viaje en ambulancia hasta el helipuerto, seguido de un traslado en helicóptero hasta el hospital, donde llegó minutos antes de las 18, resguardado por una fuerte custodia policial.

Desarrollo de la investigación judicial

La investigación respecto al accidente, que dejó a Bastián gravemente herido, avanza bajo la dirección del fiscal de Instrucción de Pinamar, Sergio García. Este fin de semana se han imputado a tres adultos involucrados en el incidente por lesiones culposas agravadas. Esto incluye al conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, así como a la mujer que manejaba el UTV en el que viajaba Bastián y a su padre, quien los acompañaba.

Los investigadores esperan resultados de diversos peritajes que ayudarán a esclarecer las responsabilidades en el accidente.

Detalles del accidente

Bastián resultó herido en un choque que involucró una UTV, donde viajaba con su padre y varias jóvenes, y una camioneta en La Frontera. Su padre, Maximiliano, expresó su angustia: “Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así» al relatar el momento crítico en que su hijo fue trasladado a Mar del Plata.

La madre de Bastián, Macarena, que se encontraba en Buenos Aires durante el accidente, aseguró que su hijo había viajado de vacaciones con su padre y un grupo de amigos. Además, aclaró que no estaban participando en ninguna carrera al momento del accidente.

Reacciones de los involucrados

Manuel Molinari, conductor de la camioneta, también se expresó en redes sociales, agradeciendo el apoyo y pidiendo respeto por la situación: “Lo más importante es la salud del niño. Pido oraciones por él y su familia”.