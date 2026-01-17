Carry Trade en Auge: Altas Tasas y Dólar a la Baja Atraen Inversores

Con un clima financiero favorable, el carry trade vuelve a brillar en el mercado argentino, gracias a un aumento en las tasas de interés y una caída en el valor del dólar.

Un Cambio en las Tasas de Interés

En la reciente licitación, el Gobierno argentino adoptó tasas efectivas mensuales (TEM) de hasta 3,35% para letras a 42 días, buscando refinanciar el 98% de las obligaciones que superan los $9,6 billones. Este movimiento busca evitar una sobreinundación de pesos que podría impactar negativamente en el tipo de cambio.

Movimiento del Dólar: Un Respiro para el Mercado

El dólar mayorista ha comenzado a experimentar un descenso, cayendo $35 (un 2,4%) hasta alcanzar los $1.430, el nivel más bajo desde noviembre. Esto ocurre a pesar de las intervenciones del Banco Central, que ha acumulado casi US$700 millones en compras durante este año.

Impacto de la Venta del Tesoro

El Tesoro también ha realizado ventas significativas, lo que, junto a una falta de liquidez, ha mantenido el dólar bajo control y ha ejercido presión sobre las tasas a corto plazo.

El Renacer del Carry Trade

Con tasas mensuales que alcanzan el 3% y el dólar en caída, el carry trade ha recuperado su atractivo. Las liquidaciones del sector agroexportador subieron a US$143 millones esta semana, un notable aumento en comparación con el promedio de US$79 millones de las semanas anteriores. Según Portfolio Personal de Inversiones, este cambio ha incentivado a los agentes económicos a reducir su exposición en divisas extranjeras.

Expectativas Cambiarias y Estrategias Monetarias

Con expectativas cambiarias más estables, analistas sugieren la necesidad de un enfoque más riguroso en la política monetaria para evitar las volátiles fluctuaciones del tipo de cambio que se presenciaron a finales de 2025.

El Funcionamiento del Carry Trade

El carry trade permite a los inversores vender divisas y posicionarse en activos en pesos, buscando recomprar dólares más tarde y beneficiarse de la diferencia. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio podría erosionar las ganancias, haciendo que esta estrategia dependa de una estabilidad cambiaria.

Mirada Cautelosa del Mercado

Ahora, el tipo de cambio mayorista está a un 8% del límite superior fijado por el Banco Central en $1.546. Las nuevas proyecciones para finales de febrero sugieren que este límite podría ascender a $1.608, un 12,4% más de lo que representa actualmente.

Riesgos y Volatilidad

Analistas advierten que el carry trade no se basa en una acumulación sólida de reservas ni en un fácil acceso al financiamiento externo, lo que convierte esta estrategia en algo frágil. La estabilidad del tipo de cambio y la continuidad del entorno actual son esenciales para su sostenibilidad, advirtió Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos.

Desempeño del Merval

Por otro lado, el Merval en dólares sufrió una caída del 0,1%, marcando una semana de descensos que totaliza un 4,4% en los últimos cinco días.