Sandwiches Imperdibles para tu Viaje a la Costa

Los Sándwiches Imperdibles en la Ruta 2: Paradas Gastronómicas para Tu Viaje a la Costa

Planear un viaje a la Costa Argentina implica, sin duda, hacer una pausa para disfrutar de una buena comida. En este recorrido, exploramos las mejores opciones de sándwiches que la Ruta 2 tiene para ofrecer, perfectos para recargar energías antes de continuar con el viaje.

Una Ruta Llenada de Sabores Más que un simple camino hacia el mar, la Ruta 2 se presenta como una invitación a detenerse, estirar las piernas y disfrutar de una experiencia culinaria auténtica. Aquí, te presentamos un compendio de los imperdibles sándwiches que alegrarán tu viaje.

Descubriendo Opciones Gourmet Entre las paradas más destacadas se encuentra Parada Sanguchera, un proyecto del renombrado chef Lele Cristóbal, conocido por su trabajo en el bodegón Café San Juan. Aquí, la propuesta gastronómica ofrece sándwiches elaborados con ingredientes de primera calidad y técnicas simples pero efectivas. En su carta encontrarás delicias como mortadela con queso cremoso, bondiola con queso sardo y opciones vegetarianas que hacen felices a todos. Con precios que rondan los $15,000 por combo con papas fritas, no querrás perdértelo.

La Matera: Un Clásico Familiar En el kilómetro 157 de la Ruta 2, La Matera es el lugar ideal para quienes buscan relajarse antes de retomar el camino. Este emprendimiento familiar provee sándwiches de tamaño generoso, con casi 180 gramos de fiambre. Desde el clásico jamón crudo con manteca hasta opciones con lomo y hierbas, cada sándwich está lleno de calidad y amor. Además, puedes encargar por WhatsApp para evitar filas. Los precios oscilan entre $25,000 y $27,000.

Santa Narcisa: Quesería y Sándwiches Exquisitos Ubicado en Sevigné, Santa Narcisa es un nuevo referente que combina una quesería de autor con una propuesta culinaria fascinante. Los sándwiches, elaborados con pan ciabatta, son grandes y llenos de sabor. El más popular incluye jamón crudo, queso, rúcula y tomate seco. Este local no solo sirve sándwiches, sino que también ofrece degustaciones de quesos y picadas. El ambiente moderno invita a disfrutar de una parada prolongada.