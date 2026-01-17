Tasa del 8,5% y demanda histórica de u$s2.400 millones para el gigante

La reciente colocación de bonos por parte de Telecom Argentina atrae la atención del mercado, destacándose por su sorprendente demanda. ¡Entérate de todos los detalles que rodean esta operación millonaria!

El inicio de 2026 marca un hito significativo en el mercado de capitales argentino. Telecom Argentina logró colocar u$s600 millones en Obligaciones Negociables, generando una demanda institucional histórica que superó los u$s2.400 millones.

El interés fue tan elevado que los títulos se emitieron con una tasa de interés fija nominal anual del 8,50%, alcanzando un rendimiento total de 8,625%, el más bajo para una emisión internacional desde 2019. Este movimiento confirma la popularidad de las Obligaciones Negociables como refugios seguros para los inversores.

ON de Telecom (Fuente: Balanz)

Según analistas de Balanz, estos activos de renta fija brindan una certidumbre en rentabilidad y frecuencia de pagos superior a los depósitos a plazo fijo convencionales.

La demanda alcanzó 3,3 veces el monto emitido, reflejando un notable apetito por activos argentinos, algo no visto desde la reapertura del mercado internacional en 2024.

Plazos y Confianza Inversora

Uno de los aspectos más sorprendentes para los analistas fue la extensión de los plazos. Telecom logró adjudicar los títulos Clase 27 con vencimiento el 20 de enero de 2036, marcando un promedio de 9,5 años, uno de los plazos más largos en su historia.

Este movimiento evidencia la confianza que tienen los inversores internacionales en la estrategia a largo plazo de una empresa que cuenta con más de 34 millones de accesos.

La emisión se realizó con el apoyo de grandes entidades como J.P. Morgan, Citi y Deutsche Bank, además de bancos locales. Los fondos obtenidos se destinarán a la gestión de deuda, incluyendo la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) y a un plan de inversiones que en 2025 alcanzará casi los u$s2.000 millones.

Características de las Obligaciones Negociables

Implicancia para el Inversor Minorista

Para los ahorristas que ya participaban de estas emisiones desde u$s100, el éxito de Telecom valida las expectativas de los expertos. El economista Eric Paniagua destaca que las ON que rinden cerca del 8% anual son altamente recomendables en la actualidad.

«En un entorno donde el capital se duplica cada diez años al invertir al 7,2%, lograr una tasa del 8,5% en un gigante como Telecom se convierte en una estrategia sensata para preservar el patrimonio», afirmaron los especialistas.

Los títulos comenzarán a operar en el mercado secundario, lo que brinda la oportunidad para aquellos que no pudieron participar en la licitación primaria. Sin embargo, dado el atractivo rendimiento, es posible que los bonos se valoricen rápidamente, subrayando la importancia de estar atentos a futuras emisiones de empresas reconocidas.