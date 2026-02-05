Cuti Romero podría dejar el Tottenham

Desde la turbulencia en Tottenham, el defensor argentino Cuti Romero se encuentra ante un posible cambio de aires, con ofertas que comienzan a llegar desde distintas ligas de Europa.

La situación de Cristian Romero en el Tottenham se ha vuelto complicada. Con tensiones entre el jugador y la directiva, su permanencia en el club británico parece estar en jaque. Se anticipa que su salida sea inminente en el próximo mercado de transferencias, alcancen rumores sobre su futuro profesional.

Intereses en LaLiga Española

Uno de los destinos más mencionados para Cuti es LaLiga. Si bien aún no se han revelado los clubes que muestran interés, se recuerda una oferta previa del Atlético de Madrid que estuvo muy cerca de concretarse el año pasado.

Realeza en el Radar

Además, el defensor ha sido vinculado varias veces con el Real Madrid, lo que podría abrir una puerta importante en su carrera. La búsqueda de un nuevo club se ha convertido en un tema recurrente en el ámbito futbolístico.

Desafíos Contractuales

A pesar de su deseo de cambiar de equipo, hay un aspecto que complica la situación: Romero tiene contrato con Tottenham hasta 2029. Esto sugiere que su salida puede no ser sencilla. Según Transfermarkt, su valor en el mercado se sitúa alrededor de los 60 millones de euros, lo que añade otro nivel de complejidad a las negociaciones.

Un Rendimiento Destacado

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el Cuti ha mostrado un desempeño sobresaliente en el campo. Durante esta temporada, ha anotado seis goles y brindado cuatro asistencias en 27 partidos, consolidándose como un elemento clave tanto en defensa como en ataque.