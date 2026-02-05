Xi Advierte a Trump Sobre Proveer Armas a Taiwán

Título: Xi Jinping advierte a Trump sobre la compra de armas para Taiwán: Tensión en aumento

Bajada: En una reciente conversación, el líder chino expresó su preocupación por el apoyo militar de EE.UU. a Taiwán, mientras que el presidente de la isla reafirmó la solidez de sus relaciones con Washington.

Artículo:

En su primera conversación desde noviembre, el presidente chino Xi Jinping alertó a Donald Trump sobre los riesgos de suministrar armas a Taiwán. Según el informe difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xi subrayó que la cuestión de Taiwán es crucial para la relación entre China y EE.UU.

La postura de Xi sobre Taiwán

Durante la llamada, el mandatario chino enfatizó la importancia de preservar la soberanía y la integridad territorial de China, advirtiendo que no se permitirá la separación de Taiwán. «Los Estados Unidos deben manejar el tema de las ventas de armas a Taiwán con prudencia», insistió Xi.

Reacción de Taiwán y sus lazos con EE.UU.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, respondió horas después, asegurando que las relaciones con EE.UU. son «sólidas como una roca». «Todos los proyectos de cooperación continuarán sin interrupciones», afirmó Lai durante un encuentro con comerciantes en la región occidental de Taiwán.

Taiwán: una democracia en medio de tensiones

Taiwán, aunque autogobernada, es vista por China como parte de su territorio, lo que ha llevado a tensiones constantes. Beijing impide que los países con relaciones diplomáticas con ella, incluyendo a EE.UU., reconozcan formalmente a Taiwán.

Apoyo militar de EE.UU. a Taiwán

A pesar de no reconocer oficialmente a Taiwán como un país, EE.UU. se mantiene como su principal respaldador informal y proveedor de armamento. En diciembre, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el mayor paquete de ventas de armas a Taiwán, valorado en más de 11.1 mil millones de dólares, que incluye misiles y drones. Este paquete aún espera aprobación del Congreso.

Reacción de China y protestas en Taiwán

La propuesta de ventas de armas provocó una fuerte reacción de China, que realizó ejercicios militares en las cercanías de Taiwán. Además, la oposición en Taiwán ha mostrado su desacuerdo con el aumento del gasto en defensa, que podría alcanzar el 3.3% del PIB.

El parlamento, controlado por la oposición, bloqueó el plan presupuestario de Lai, que incluía un presupuesto especial de defensa de 40 mil millones de dólares, proponiendo en su lugar un plan de gasto mucho menor.

Otros temas abordados en la llamada

En redes sociales, Trump calificó la conversación con Xi como «excelente» y «minuciosa». Además de Taiwán, discutieron la guerra en Ucrania, la situación en Irán y las compras de petróleo y gas de EE.UU. por parte de China. Trump expresó su deseo de visitar China en abril, lo que marcaría su primera visita oficial en su actual mandato.

Por último, mencionó que China está considerando adquirir 20 millones de toneladas de soja estadounidense en la presente temporada, un incremento respecto a las 12 millones del año anterior.