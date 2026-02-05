La mamá de Felipe, el niño de 2 años con cáncer avanzado, cuenta su conmovedora historia tras las vacaciones en Florianópolis

Felipe, un valiente niño de dos años de Chaco, fue diagnosticado con un cáncer avanzado durante sus vacaciones en Brasil. Su madre comparte la lucha que enfrentará junto a él en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Un Diagnóstico Desgarrador

Todo comenzó el 24 de enero cuando Felipe emprendió un viaje a Florianópolis con su padre y su hermano. Sin embargo, las vacaciones se tornaron sombrías cuando el pequeño comenzó a mostrar síntomas preocupantes. Al verse en apuros, su padre lo llevó a un hospital donde los médicos descubrieron tumores en su tórax, médula espinal y huesos orbitales, siendo el diagnóstico de la médula un neuroblastoma.

El Traslado a Buenos Aires

Ante la gravedad de la situación, la madre de Felipe, María de los Ángeles Solís, viajó de urgencia desde Resistencia para estar a su lado. Gracias a la solidaridad de la comunidad, lograron conseguir un avión sanitario que los trasladó a Buenos Aires, donde el pequeño fue recibido en el Hospital Garrahan.

Un Nuevo Comienzo en el Garrahan

Al llegar al hospital, Felipe recibió atención inmediata. Su madre expresó su gratitud en un conmovedor video donde compartió la atmósfera de apoyo y solidaridad que los rodea. «Estoy afuera del Garrahan mientras a Felipe le hacen un estudio de alta complejidad. Agradecemos por la cantidad de mensajes y la preocupación que hemos recibido», comentó María.

El Valor de la Solidaridad

María destacó la importancia del apoyo recibido, que hizo posible el vuelo y el tratamiento. “Gracias a ustedes, Felipe llegó a tiempo y en buenas condiciones. Fue un vuelo exitoso, gracias a un equipo de profesionales que nos cuidó mucho”, afirmó con emoción.

Futuro Esperanzador

La madre de Felipe recalcó que el camino por delante será largo y retador. Según lo planeado, el tratamiento durará alrededor de 12 meses y ella se quedará en Buenos Aires para acompañar a su hijo. «Solo les pido que recen por nosotros. La solidaridad de la gente nos ha dado la tranquilidad necesaria para enfocarnos en el tratamiento de Felipe”, expresó.

Un Guerrero en la Lucha

María no escatimó en elogios hacia la fortaleza de su hijo, a quien describió como un verdadero guerrero. «Lo admiro con toda mi fuerza. Este es solo el comienzo de una batalla que estamos dispuestos a enfrentar”, concluyó.