El Banco Central compra US$ 44 millones y ya acumula casi US$ 1.300 millones en 2023

Título: El Banco Central de Argentina Refuerza Reservas con Nuevas Compras de Dólares

Bajada: El Banco Central de la República Argentina continúa impulsando sus reservas internacionales con la reciente adquisición de US$ 44 millones, a pesar de la caída en los precios del oro que afecta sus niveles de almacenamiento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), liderado por Santiago Bausili, ha intensificado sus esfuerzos para aumentar las reservas internacionales con la compra reciente de US$ 44 millones.

Las reservas brutas alcanzan actualmente los US$ 45.417 millones, aunque se evidenció una disminución de US$ 256 millones en comparación con el día anterior.

Un análisis de la UBA estima que el resultado fiscal financiero reflejará un déficit del 1% del PBI para 2025.

Continuidad en las Adquisiciones de Dólares

Desde el inicio del año, el BCRA ha llevado a cabo adquisiciones en 23 jornadas consecutivas, acumulando un total de US$ 1.297 millones. Solo en el mes de febrero, las compras ascienden a US$ 140 millones.

A pesar de este esfuerzo continuo, la entidad ha registrado una baja en su nivel de reservas, influenciado por la disminución en el valor del oro. Actualmente, el Banco Central posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, que equivalen a 61,5 millones de toneladas.

La onza de oro, que alcanzó un valor superior a US$ 5.600 la semana pasada, ha retrocedido a US$ 4.960 en la actualidad, lo que ha impactado negativamente en los índices del organismo, a pesar de un leve aumento del 0,5% en el día de hoy.

Perspectiva para el Futuro

Desde Wise Capital han señalado que se prevé una disminución en el ritmo de acumulación de reservas durante febrero debido a la estacionalidad en la demanda de dinero. Sin embargo, se espera que la cotización del dólar se mantenga estable, apoyada por un proceso de desinflación y el ingreso de divisas gracias al rally de deuda corporativa.

Nuevo Mecanismo de Adquisición de Divisas

Este año, el BCRA ha comenzado a ajustar las bandas cambiarias de acuerdo con la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este marco, se ha implementado un nuevo mecanismo para la adquisición de divisas, con proyecciones que sugieren compras entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, dependiendo del nivel de remonetización en la economía.

Además, el Banco Central está monitoreando de cerca el volumen de dólares comprados en el mercado, asegurando que estas adquisiciones no excedan el 5% del total operado en el mercado cambiario para evitar desajustes en la dinámica habitual.