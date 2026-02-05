Exvice de Caputo critica el nuevo cálculo de inflación y el ministro responde: ‘Muy bajo’

El exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, desató un intenso debate al revelar que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) argentino estaba listo para su publicación a mediados de 2024. En esta nota, ahondamos en sus declaraciones y las reacciones del oficialismo.

Revelaciones de Joaquín Cottani

Cottani, quien trabajó estrechamente con el ministro Luis Caputo, aseguró en una reciente entrevista que el nuevo IPC debería haber sido presentado de inmediato. «Durante mi gestión, el índice ya estaba preparado, y la decisión fue posponerlo hasta septiembre por la situación económica», expresó.

Conflictos con el Gobierno

Su comentario provocó una dura respuesta del ministro Caputo, quien tachó de «muy bajo» el accionar de su excolaborador al ventilar este tema. Durante una charla en LN+, Caputo dijo: «No le presto atención», sugiriendo que Cottani busca desacreditar al actual Gobierno tras no haber logrado su objetivo en la administración.

Análisis sobre la inflación y el IPC

Cottani destacó que la nueva metodología del IPC pretendía reflejar una mayor ponderación de los servicios, lo que podría influir en las expectativas inflacionarias del país. «Cuando el índice se estabilizó, no había razón para esperar más», opinó.

Desacuerdos en el INDEC

La salida de Marco Lavagna como director del INDEC fue otro punto de conflicto. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, comentó que existieron diferencias sobre el método de actualización del IPC. Según él, el cambio en la metodología no era adecuado en el actual contexto económico.

La visión del Gobierno

Adorni defendió la decisión de mantener el sistema actual de medición, enfatizando la importancia de la comparabilidad en los datos. «Queremos que los ciudadanos vean de manera clara si la inflación está bajando o manteniéndose estable», concluyó.