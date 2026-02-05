Descubre la Primera Tesorería Pública de Bitcoin en Argentina

Zonda Bitcoin: La Innovadora Forma de Invertir en Criptomonedas sin Custodia

Argentina se caracteriza por un creciente interés en las criptomonedas, aunque aún existen desafíos por superar. Un reciente estudio de Taquion revela que el 40% de los argentinos muestra interés en usar activos tokenizados, pero únicamente el 17% ha realizado alguna transacción.

Zonda Bitcoin: Una Nueva Alternativa en el Mercado

Recientemente, se presentó Zonda Bitcoin, una plataforma cofundada por Leonardo Rubinstein, ex CEO de Ank y OLX Argentina, y Pablo Herman, cofundador de Swiss Medical. Este nuevo proyecto ha adquirido a Hulytego, una empresa histórica en el ámbito de la bolsa, con la intención de expandir su oferta de criptomonedas en los mercados locales.

Rubinstein describe a Zonda Bitcoin como un "pure player cripto", buscando que cualquier persona o empresa tenga la posibilidad de invertir desde plataformas que habitualmente utilizan para la compra y venta de acciones.

Ventajas para el Inversor

Una de las principales propuestas de Zonda Bitcoin es permitir que los inversores no tengan que preocuparse por la custodia de sus criptomonedas y, al mismo tiempo, accedan a un entorno más amigable y familiar. La compañía planea adquirir el ETF IBIT de BlackRock, que se transaccionará en Wall Street y estará asegurado por Coinbase.

Rubinstein enfatiza los beneficios impositivos que esto representa. Los inversores individuales están exentos de impuestos sobre Ganancias y Bienes Personales cuando trabajan con acciones locales. Además, las empresas pueden acceder a la variabilidad de los criptoactivos sin complicarse con las regulaciones.

Crecimiento y Rendimiento Ampliado

Uno de los conceptos más intrigantes que plantea Rubinstein es el "rendimiento ampliado", que permite que la cantidad de Bitcoin ligado a cada acción crezca con el tiempo. La meta es que los inversores vean un aumento gradual en el BTC que poseen por cada acción comprada, lo que significa que no solo se benefician del crecimiento del Bitcoin, sino también de la valorización de la acción misma.

La Visión de Futuro

Rubinstein argumenta que Bitcoin posee todos los atributos necesarios para ser considerada una moneda: divisibilidad, transferibilidad y resistencia a la manipulación. El ejecutivo también se interesa en ofrecer acciones tokenizadas para facilitar el acceso a un público más amplio, aprovechando el sandbox regulatorio que la CNV ha implementado.

La Historia Detrás de Zonda Bitcoin

La relación de Rubinstein con Bitcoin comenzó hace más de una década, influenciada por Wenceslao Casares, CEO de Xapo. A medida que entendía más sobre esta tecnología, su interés se transformó de especulativo a una verdadera pasión profesional.

No es raro que un argentino reconozca la importancia de Bitcoin en un contexto de devaluación constante de las monedas fiat. Por ello, en su búsqueda de crear un vínculo entre tecnología y consultoría financiera, Rubinstein ha fijado la meta de acumular 1,810 BTC, en un homenaje a la Revolución de Mayo.

Con Zonda Bitcoin, están construyendo una herramienta que busca dar a los inversores autonomía económica, en un horizonte donde los desafíos regulatorios y las fluctuaciones del mercado son el pan de cada día.