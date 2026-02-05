Fundamentos de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino ha anunciado oficialmente la ciudad donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni concentrará sus esfuerzos en la próxima Copa del Mundo.

Con la emoción por el Mundial de 2026 que se acercan, la Selección Argentina ya tiene su base definida: Kansas City. Allí, el equipo nacional disputará dos de sus tres encuentros en la fase de grupos, comenzando su camino hacia la gloria.

Decisión Estratégica de la Asociación del Fútbol Argentino

Este miércoles, la AFA hizo pública la elección de Kansas City, tras realizar múltiples inspecciones lideradas por el Preparador Físico, Luis Martín. El análisis también incluyó a otros miembros del cuerpo técnico, quienes evaluaron cuidadosamente las condiciones de esta ciudad como el lugar ideal para el equipo.

Factores a Considerar

La elección no solo se debió a la logística de distancias entre ciudades, sino también a las comodidades ofrecidas a la delegación. Kansas City, ubicada en el corazón del medio oeste estadounidense, asegura un entorno propicio para el rendimiento del equipo.

Un Calendario de Encuentros Clave

Durante la fase de grupos, Argentina se enfrentará a Argelia en su primer partido y a Jordania en la tercera jornada. Su segundo encuentro se llevará a cabo en Dallas, donde chocará contra Austria, lo que añade un nivel de complejidad y emoción a la competencia.

Clima y Ubicación

Kansas City goza de un clima variado, que oscila entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son cálidos y la alta humedad proviene del golfo de México, lo que podría influir en las condiciones de juego.

Instalaciones de Entrenamiento de Primera

La Selección argentina utilizará el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, un equipo de la MLS, como su base de prácticas. También se está considerando la posibilidad de usar las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino que compite en la NWSL, lo que demuestra la flexibilidad y adaptación del equipo.