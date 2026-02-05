Miles de documentos filtrados revelan cómo Rusia utiliza la Interpol para perseguir a críticos en el extranjero, creando un clima de miedo y alerta para quienes se oponen al régimen.

Miles de archivos provenientes de un informante interno de Interpol han destapado el uso indebido que Rusia hace de esta agencia internacional. La evidencia sugiere que el país ha estado utilizando las listas de personas más buscadas para acosar a disidentes, empresarios y periodistas en el extranjero.

El Extenso Uso de la Interpol por Parte de Rusia

La reciente investigación, llevada a cabo por el Servicio Mundial de la BBC y la plataforma de investigación Disclose, mostró que Rusia ha presentado solicitudes de arresto contra muchos opositores políticos con acusaciones de delitos fantasmas. En la última década, Interpol ha recibido tres veces más quejas sobre Rusia que sobre cualquier otro país, como Turquía, que ocupa el segundo lugar en este sentido.

Controles Insuficientes ante el Abuso del Sistema

Después de la invasión de Ucrania, Interpol implementó controles adicionales para prevenir el abuso de sus canales por parte de Rusia. Sin embargo, los documentos filtrados indican que esos mecanismos de protección han sido ineficaces y que se retiraron discretamente en 2025.

Testimonio de Víctimas: El Impacto Real en la Vida de las Personas

El empresario Igor Pestrikov, quien huyó de Rusia en 2022 y solicitó asilo en Francia, es uno de muchos que han sido marcados por una notificación roja de Interpol. Pestrikov describe cómo su vida ha cambiado drásticamente bajo esta sombra, enfrentando el miedo constante de arresto y la imposibilidad de llevar una vida normal.

Un Sistema Vulnerable a la Manipulación

Abogados que trabajan con víctimas de este sistema han alertado sobre la facilidad con la que Rusia ha manipulado las notificaciones rojas de Interpol para silenciar a disidentes. Los analistas han encontrado que el flujo constante de solicitudes rusas, muchas veces basadas en denuncias por razones políticas, escapan al escrutinio riguroso que se esperaría de una organización de este calibre.

Transparencia y Responsabilidad en Interpol

A pesar de la revelación de una cantidad alarmante de quejas y solicitudes ilegítimas, Interpol ha optado por una actitud de silencio. Se establece que la organización debe asumir una mayor responsabilidad en la supervisión de sus procedimientos para no facilitar abusos por parte de gobiernos que buscan sofocar la disidencia.

La Necesidad de Reestructurar el Sistema

Expertos sugieren que si continúan estas violaciones, debería considerarse la suspensión del acceso de ciertos gobiernos al sistema de Interpol. La falta de controles significativos solo favorece a aquellos que buscan perseguir a opositores, como Pestrikov, quien teme que cualquier declaración o actividad pueda desencadenar una nueva persecución internacional.

La situación plantea serias interrogantes sobre la capacidad de la Interpol para mantenerse al margen de cuestiones políticas y garantizar que su misión principal de cooperación policial internacional no se convierta en un arma de opresión.