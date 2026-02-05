La Copa del Mundo Original en Argentina: ¡Cómo conseguir tus entradas para el evento en La Rural!

El icónico Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ aterriza en Argentina, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable el 20 de febrero de 2026.

En un emocionante adelanto de la gira internacional hacia el evento futbolístico más esperado del mundo, Buenos Aires se alista para recibir el galardonado Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™. Esta muestra se llevará a cabo en el reconocido predio de La Rural, y promete ser un evento memorable para todos los fanáticos del deporte.

Una Iniciativa de Coca-Cola para los Aficionados

La exposición, promovida por Coca-Cola, tiene como objetivo brindar una experiencia única a los apasionados del fútbol argentino, como se destacó en el comunicado oficial de la compañía. Se espera que este evento celebre la cultura futbolística del país y reuna a miles de aficionados.

Cómo Obtener Entradas para el Evento

Para quienes deseen asistir, la organización ha habilitado un sistema digital de participación. Este proceso comenzó el 19 de enero y se extenderá hasta el 18 de febrero de 2026 a las 9:00. La inscripción es gratuita y no requiere compra, aunque está limitada a mayores de 18 años.

Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial, completar sus datos y validar su correo electrónico. Es fundamental tener en cuenta que el registro es obligatorio y permite solo una participación diaria por usuario, evitando que quienes ya hayan ganado puedan volver a inscribirse.

Premios para los Ganadores

Los afortunados recibirán dos entradas digitales en formato QR. A la hora de canjear sus tickets, tendrán la opción de seleccionar entre 10 franjas horarias disponibles (de 9:00 a 19:00), siempre sujetas a disponibilidad.

Alternativas de Participación

Ante la posibilidad de que no todos logren ganar una entrada a través del sistema, la organización ha previsto alternativas. Aquellos que no resulten favorecidos podrán intentar obtener tickets mediante promociones de empresas asociadas, como Shell, Axion, McDonald’s, Pedidos Ya y Rappi.

Este evento se convierte en una oportunidad imperdible tanto para los aficionados como para Coca-Cola, que reafirma su compromiso de conectar a los hinchas con la esencia del futbol.