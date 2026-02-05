Mercados 2026: Oportunidades locales en medio de la volatilidad global y un dólar estable

La incertidumbre vuelve a sacudir los mercados internacionales, especialmente en el sector tecnológico y de la inteligencia artificial. Expertos analizan esta situación y ofrecen claves para entender el comportamiento de los inversores.

La reciente volatilidad en los mercados globales ha generado un clima de inquietud entre los inversores, sobre todo en lo que respecta a la inteligencia artificial y los activos tecnológicos. Emilse Córdoba, directora de Bell Investments, señala que este fenómeno va más allá de una simple burbuja, reflejando una incertidumbre extrema que provoca reacciones eufóricas durante las subas y pánicos ante cualquier noticia.

Bitcoin y el Mito del Refugio de Valor

Uno de los puntos destacados por Córdoba fue el rol de las criptomonedas frente a activos tradicionales. La experta se mostró crítica con Bitcoin, afirmando que carece del historial necesario para considerarse un refugio de valor. No obstante, también advirtió que los metales preciosos, como el oro y la plata, presentan su propia volatilidad, con fluctuaciones significativas en los últimos meses.

Aunque en el mercado se percibe una migración de fondos entre criptoactivos y metales preciosos, Córdoba destaca que el perfil del inversor argentino está cambiando, inclinándose cada vez más hacia estrategias a largo plazo, lo que podría redefinir el panorama financiero local.

Oportunidades en el Mercado Argentino

Con un dólar estabilizado y un mercado lateralizado en Argentina, la analista apunta a que surgen oportunidades selectivas. Si bien el mercado local ha estado relativamente quieto, se anticipa un cambio alcista hacia 2026. Córdoba sugiere que hay que mirar más allá del panel líder, ya que el panel general promete grandes oportunidades, aunque con precaución en cuanto a volumen de operaciones.

En cuanto a sectores prometedores, la energía y los insumos clave para la inteligencia artificial siguen siendo fundamentales, dada la creciente demanda de recursos energéticos. En el ámbito de la renta fija, Córdoba menciona una tendencia a la baja en las tasas de interés, lo que podría influir en la emisión de deuda externa por parte del gobierno.

Finalmente, la especialista concluye que el riesgo argentino ha ido disminuyendo de manera sostenida, lo que, junto a otros factores, realza el atractivo del mercado local a medio plazo.