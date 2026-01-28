Dal Poggetto: «El salario de la clase media, la primera variable a ajustar»

En un análisis contundente sobre la situación económica actual, la economista Marina Dal Poggetto pone el dedo en la llaga al afirmar que el salario de la clase media es la principal variable afectada en este contexto complejo.

Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, ofreció sus impresiones sobre la actual coyuntura económica en declaraciones a Radio Rivadavia. Según ella, el gobierno está priorizando el ancla cambiaria y la desinflación por encima de la tasa de interés y el nivel de actividad, lo que está generando un panorama desafiante para muchos argentinos.

La Clase Media Afectada

La economista expuso que, a diferencia del gobierno anterior, que manejaba las tarifas de manera que las personas pudieran enfrentar precios elevados, la situación actual con tarifas más altas está repercutiendo negativamente en los salarios de la clase media. «La variable de ajuste termina siendo su salario, que ya no es suficiente ni para cubrir servicios médicos ni educativos», explicó.

Un Crecimiento Cuestionado

Dal Poggetto analizó que, aunque se prevé un crecimiento del 4,3% en la economía para este año, este incremento sería más bien un arrastre estadístico, ya que la actividad económica se ha mantenido en niveles similares al año anterior. Mientras tanto, a su juicio, la industria se presenta como uno de los sectores más rezagados.

Un Contexto de Altos Precios

En su análisis, la economista remarcó el problema de los «precios relativos absurdos». Argentina enfrenta una economía cerrada, caracterizada por una brecha cambiaria alta, donde los precios de los bienes son exorbitantes, mientras que las tarifas son sorprendentemente bajas. «Por mucho tiempo, no se consideró el costo argentino, lo que justificó los precios elevados», apuntó.

Desafíos del Sector Industrial

En relación al sector industrial, Dal Poggetto destacó que, con la apertura de la economía, las industrias nacionales se enfrentan a una competencia importada que las presiona. «El gobierno actual sigue apostando por el ancla cambiaria y la desinflación, priorizando el tipo de cambio», destacó. Esta estrategia, en combinación con el aumento de costos y la baja protección, ha llevado a muchas fábricas a enfrentar dificultades, incluso despidos y cierres.