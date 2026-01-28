Francella vs. Iván de Pineda: El duelo de las 21 en un día de bajos ratings

Televisión Argentina: MasterChef Celebrity Lidera, pero con Caídas en Audiencia

MasterChef Celebrity se mantiene como el programa más visto, aunque su audiencia experimentó un descenso notable. Este martes, el reality de cocina marcó 11,1 puntos, perdiendo relevancia en comparación con el día anterior.

Un Martes de Audiencias Fluctuantes El canal Telefe continúa dominando la televisión argentina con MasterChef Celebrity, presentado por Wanda Nara. Sin embargo, el programa sufrió una caída de 0.9 puntos en su audiencia, pasando de 12 a 11,1 puntos en su primera parte del 27 de enero. A pesar de ser el más visto, la franja horaria de 22 a media noche mostró una clara diferencia de competitividad.

Competencia Directa en Horario Prime En este segmento, MasterChef Celebrity compitió contra el programa El mundo del espectáculo de El Trece, que transmitió la película El justiciero 2 y logró apenas 3,5 puntos. La diferencia entre ambos programas subraya el predominio de Telefe en la programación nocturna.

Franja de Preguntas y Respuestas En el horario de 21.15 a 22.15, la competencia se equilibró un poco más. Pasapalabra, el exitoso formato de preguntas y respuestas conducido por Iván de Pineda, alcanzó 7,4 puntos, superando a El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella, que logró un total de 4,2 puntos antes de su despedida programada para este viernes.

Resultados del Top Five en Televisión El día culminó con El noticiero de la gente y Telefe noticias alcanzando 6,9 y 6,6 puntos respectivamente. Esto aseguró que todo el ranking principal permaneciera en manos de Telefe, consolidando su posición como el canal más visto.

Destinos en Otras Cadenas En Elnueve, Bendita lideró con 2,1 puntos, mientras que en América, LAM alcanzó 3,1 y se impuso sobre Elnueve. En la Televisión Pública, Se siente Argentina logró 1 punto de audiencia.

Métricas de Canales Menores Tras varios meses sin mediciones, Net TV y Bravo regresaron a los informes de Kantar Ibope Media en octubre. En Net, el programa Cine Net se destacó con 0,4 puntos y en Bravo, Destilando amor alcanzó 0,3.

Resumen de la Gestión de Audiencia Telefe se posiciona como líder con un promedio de 6,6 puntos, seguido de El Trece con 3,1. América superó a Elnueve con 1,9 puntos contra 1,3, mientras que TV Pública, Net y Bravo cerraron con cifras mínimas.