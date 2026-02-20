Daniel Haniewicz: ‘Los intendentes son solucionadores, no políticos de café’

Haniewicz: Refuerza el Rol de los Intendentes y Denuncia Incoherencias en la Gestión Provincial

El intendente Daniel Haniewicz se pronunció con contundencia sobre la situación política y administrativa actual, señalando discrepancias dentro del gobierno provincial y enfatizando la importancia de los intendentes en este contexto de ajuste.

Diferencias Claras en el Oficialismo

Haniewicz expresó que algunos funcionarios “no tienen claro el rumbo” y detectó “incoherencias” en las decisiones que se toman, que no se alinean con lo que él considera la visión del gobernador Martín Llaryora. Consideró que hay dirigentes que “provienen de la vieja política” y aún no han comprendido el mensaje que deja la actual crisis económica. No obstante, manifestó confianza en que el gobernador “tomará las medidas necesarias para corregir el camino”.

La Importancia del Rol Intendente

El jefe municipal subrayó que la experiencia de Llaryora como ex intendente le permite entender la dinámica de los municipios y otorgarles un papel central en la gestión. “Los intendentes son más ejecutivos que políticos”, resaltó, destacando que su trabajo diario consiste en “resolver problemas”.

De este modo, también hizo un llamado a “reducir la rosca y aumentar la acción”, anunciando que habrá más incorporación de intendentes y exintendentes en el gobierno provincial. “Los intendentes resuelven problemas constantemente, no son políticos de café”, enfatizó.

Iniciativas en Vivienda y Loteos Municipales

En el ámbito de la gestión local, Haniewicz presentó el próximo loteo de Moisés, desarrollado por Emuvi, que ofrece a los vecinos la opción de adquirir terrenos vacíos o con viviendas ya construidas.

Además, adelantó un nuevo proyecto municipal que contempla un loteo que abarcará más de 10 hectáreas con la creación de más de 400 lotes. El objetivo es utilizar recursos y maquinaria propia para optimizar costos.

En cuanto a la situación financiera, insistió en que aún recibe la misma coparticipación que el año pasado, de 22 millones de pesos, en un contexto de costos crecientes, lo que lo obligó a realizar ajustes en el gabinete, disminuir direcciones y ajustar el personal para garantizar la continuidad de obras esenciales.

Entre las diferencias internas y el refuerzo del papel de los municipios, Haniewicz dejó claro que, en tiempos de austeridad, la discusión va más allá de los números: también se centra en la política.