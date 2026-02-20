OpenAI Presentará sus Primeros Dispositivos Inteligentes con IA en 2027

La empresa dirigida por Sam Altman está lista para revolucionar la tecnología con el lanzamiento de dispositivos inteligentes que integran inteligencia artificial, previsto para 2027.

Innovaciones que Transformarán el Día a Día

OpenAI, reconocido líder en inteligencia artificial, se prepara para dar un importante paso hacia adelante con el desarrollo de sus propios dispositivos inteligentes. Este ambicioso proyecto busca llevar la inteligencia artificial más allá de las pantallas y hacerla parte integral de la vida cotidiana, con un enfoque en reducir la dependencia de los smartphones.

Primeros Dispositivos en el Mercado: Un Altavoz Inteligente

Entre los productos más avanzados destaca un altavoz inteligente con cámara, que será el primero en llegar al mercado. Este dispositivo, con un precio estimado entre 200 y 300 dólares, está diseñado para interactuar con los usuarios de una forma más natural, captando información sobre su entorno y proporcionando respuestas personalizadas.

Competencia en el Horizonte

El lanzamiento de este altavoz no se espera antes de febrero de 2027, en medio de una intensa competencia con gigantes tecnológicos como Apple, Google y Meta.

Más Allá del Altavoz: Nuevas Propuestas Tecnológicas

Además del altavoz, OpenAI está trabajando en otros innovadores prototipos, como gafas inteligentes y lámparas con inteligencia artificial integrada, buscando redefinir la forma en que las personas se relacionan con la tecnología en su vida diaria.

Un Equipo Dedicado y Proyectos Ambiciosos

Con un equipo de más de 200 personas dedicado exclusivamente a esta línea de hardware, OpenAI muestra su compromiso con el desarrollo de productos innovadores. Un aspecto emocionante es la colaboración con el reconocido diseñador Jony Ive, ex Apple, que está ayudando en el diseño de un dispositivo compacto y elegante, tomando inspiración en la simplicidad del icónico iPod Shuffle.

Producción Masiva y Distribución Global

La producción en masa de estos dispositivos comenzará en 2027, con ambiciones de distribuir hasta 100 millones de unidades. Esta iniciativa podría marcar un hito en la industria de la tecnología de consumo, ofreciendo alternativas a la experiencia digital abrumadora que hoy presentan los smartphones.

Buscando una Interacción más Sutil con la Tecnología

Sam Altman afirma que la motivación detrás de estos dispositivos es ofrecer una experiencia más tranquila y centrada, aliviando la sobrecarga de información y notificaciones que caracteriza la vida moderna. Con estos nuevos productos, OpenAI espera promover una interacción más calmada con la inteligencia artificial, priorizando su utilidad en lugar de la distracción continua.