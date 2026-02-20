Trump Rebaja Críticas a la Corte Suprema y Lanza Nuevo Arancel del 10%

Un cambio significativo en la política económica de Estados Unidos sacude la administrativa de Trump tras una decisión judicial inesperada. ¿Qué implicaciones tendrá para la economía global?

En un movimiento que resonará en el ámbito político y económico, la Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado la mayoría de los amplios aranceles globales implementados por el expresidente Donald Trump el año pasado. Esta decisión, votada 6 a 3, representa una de las mayores derrotas legales para el mandatario desde su regreso a la Casa Blanca.

Decisión Judicial y Nuevas Medidas

La Corte determinó que Trump superó su autoridad al intentar justificar los aranceles mediante una ley federal de poderes de emergencia. En respuesta, Trump anunció planes para imponer un arancel general del 10% a las importaciones, basándose en otros mecanismos legales.

Impacto en la Economía Global y el Comercio

El fallo podría tener consecuencias de gran alcance en el comercio internacional y la economía estadounidense. Trump ha advertido que las tarifas podrían incrementarse, lo que generaría un clima de incertidumbre en el mercado y entre los importadores.

La Reacción de Trump

Visiblemente afectado, el exmandatario calificó la decisión como una «desgracia para la nación» y expresó su profunda decepción en una conferencia de prensa. Además, criticó a los jueces que votaron en contra de su política, arremetiendo contra lo que considera un ataque a su enfoque comercial.

A pesar del revés, la Casa Blanca había preparado una estrategia de contingencia, buscando otros métodos legales para reemplazar rápidamente los aranceles. Sin embargo, los nuevos mecanismos podrían resultar más complejos en comparación con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que Trump utilizó anteriormente.

Opiniones de la Corte y Consecuencias Legales

El presidente de la Corte, John Roberts, subrayó la necesidad de claridad en la autorización del Congreso para la imposición de aranceles. La mayoría de los jueces incluyendo dos designados por Trump, apoyaron el fallo, que señala limitaciones claras a las facultades presidenciales en materia de comercio.

En este contexto, el tribunal no abordó el tema de los reembolsos a los importadores, lo que podría resultar en demandas por un monto de hasta 170.000 millones de dólares. Este aspecto de la sentencia deja abierta la posibilidad de que muchas empresas busquen compensaciones debido al impacto negativo de las tarifas.

¿Qué Viene a Continuación?

Desde su implementación, los aranceles de Trump han sido objeto de controversia. Con cifras que sobrepasan los 134.000 millones de dólares en recaudación, su eliminación abría la puerta a una reevaluación de la política comercial de EE. UU. En un ambiente donde la oposición a su gestión comercial crece, el futuro de estas medidas es incierto.

Las acciones de Trump, que buscaban equilibrar el déficit comercial y fortalecer la industria nacional, podrían enfrentar nuevos desafíos en un mercado cada vez más interdependiente y complejo. Este escenario plantea un interrogante clave sobre qué pasos tomará el exmandatario a futuro.