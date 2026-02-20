Colonos israelíes asesinan a joven palestino-estadounidense de 19 años, reportan testigos

La reciente escalada de violencia en la ocupada Franja de Gaza ha dejado una nueva víctima: un joven palestino estadounidense fue asesinado por colonos israelíes durante un ataque a su aldea. Esta situación eleva las alarmas sobre la creciente agresión en la región.

Un enfrentamiento mortal en Mukhmas

El incidente ocurrió el pasado miércoles en Mukhmas, donde colonos israelíes atacaron a un agricultor, desencadenando enfrentamientos. Raed Abu Ali, un testigo del suceso, describió cómo la intervención de los residentes locales provocó violentas reacciones.

Violencia descontrolada y respuesta militar

Durante estos enfrentamientos, las fuerzas israelíes llegaron al lugar y, tal como informó el ministerio de salud palestino, un joven de 19 años, Nasrallah Abu Siyam, fue abatido. A pesar de que el ejército israelí afirmó haber utilizado métodos para dispersar disturbios, las versiones sobre el uso de municiones vivas han desatado la indignación.

Abu Ali relató: «Cuando los colonos vieron al ejército, se sintieron alentados y comenzaron a disparar.» Además, aseguró que los heridos fueron golpeados con palos cuando ya estaban en el suelo.

Un contexto de violencia creciente

La muerte de Abu Siyam representa un nuevo capítulo en la ola de violencia que ha afectado la región, con informes que indican que en el año pasado las fuerzas y colonos israelíes mataron a 240 palestinos. En contraste, 17 israelíes perdieron la vida, entre ellos seis soldados.

Carteles con el nombre y la imagen de Nasrallah Abu Siyam.

Un clamor por justicia

La tragedia de Abu Siyam, quien además era ciudadano estadounidense, destaca la falta de rendición de cuentas hacia los colonos israelíes, a menudo exentos de consecuencias por actos de violencia.

A continuación, la portavoz de la embajada de EE. UU. expresó su condena ante este acto de violencia, subrayando la complejidad y gravedad de la situación en la región.

Denuncias internacionales y desplazamiento

El aumento de los asentamientos y la violencia en la zona ha provocado un desplazamiento masivo de comunidades palestinas. Según organizaciones de derechos humanos, cerca de 45 comunidades han sido completamente despojadas desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas. Las denuncias sobre acciones que podrían calificarse como limpieza étnica han aumentado, con informes que detallan condiciones inhumanas para los desplazados.

Destrucción significativa en Gaza tras el conflicto.

Dificultades humanitarias en Gaza

La situación humanitaria en Gaza continúa deteriorándose. Un informe de la UNDP señala que la devastación sufrida podría tardar al menos siete años en ser recuperada. Las necesidades habitacionales son críticas, con una estimación de entre 200,000 y 300,000 unidades de vivienda requeridas para aquellos que han perdido sus hogares.

Demandas de acceso a ayuda humanitaria

Las autoridades internacionales instan a que se incremente el acceso a suministros necesarios para la reconstrucción y desarrollo en la región. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, deseando un cambio y una resolución pacífica del conflicto.