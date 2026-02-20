Grido alcanza las 2.000 franquicias y planea 3.000 para 2030

La icónica heladería argentina, Grido, ha cerrado el año 2025 con cifras que dejan huella: superó las 2.000 franquicias y produjo 95 millones de kilos de helado. Su líder de Comunicación, Javier Díaz Caballero, revela planes ambiciosos para el futuro.

Un Crecimiento Imparable

Grido ha demostrado un crecimiento sostenido a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria. “Hoy tenemos un crecimiento ordenado y programado hasta el 2030”, afirmó Díaz Caballero. A lo largo del año pasado, la empresa alcanzó y superó la 📈 barrera de las 2.000 franquicias, experimentando una expansión notable en varios países.

Nueva Infraestructura y Ampliación de Producción

La compañía ha inaugurado una nueva nave industrial dedicada a su línea de palitos, lo que les permitirá duplicar la producción. “La nueva palitera se encuentra en funcionamiento, impulsando aún más nuestra capacidad de producción”, explicó el vocero.

Proyecciones para 2026

El primer mes de 2026 ha comenzado con una tendencia positiva, con un crecimiento del 10% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se enmarca en un sólido plan de inversiones en infraestructura, donde destacan mejoras en la capacidad de almacenamiento y el tratamiento de efluentes.

Horizontes Expandibles

Grido planea seguir abriendo franquicias en mercados actuales y está evaluando su entrada a nuevos destinos en América Latina. “Hay dos mercados con posibilidades más concretas, aunque todavía estamos en la etapa de decisión”, comentó Díaz Caballero.

Objetivos Ambiciosos

La meta para 2030 es producir anualmente 140 millones de kilos de helado y vender más de 6 millones de kilos de productos congelados, además de alcanzar las 3.000 franquicias y crear 5.000 Heladerías Sociales.

Innovación y Nuevos Sabores

Recientemente, Grido lanzó nuevos sabores como Chocolate Dubai y Mango. También se prepara para la introducción de Mango Bravo, elaborado en cada franquicia. “Nuestros productos están en constante evolución, testeados por verdaderos amantes del helado”, señaló.

Mundial de Fútbol: Oportunidades Únicas

Como licenciataria oficial del Mundial de fútbol, la marca tiene planes emocionantes para lanzar productos y realizar activaciones especiales durante el evento. “Estén atentos a nuestras apuestas innovadoras”, alertó el ejecutivo.

Resiliencia ante Desafíos Económicos

Díaz Caballero destacó que el modelo de cercanía de Grido es clave para mitigar el impacto de la situación económica. “Grido se ha enfocado en un producto accesible, tanto en precio como en calidad”, subrayó.

Mantenimiento de la Calidad y Competitividad

A pesar de los desafíos del mercado, Grido asegura que su compromiso con la calidad no se ve comprometido. “Evolucionamos en calidad sin perder competitividad. Nuestra estrategia combina expansión, eficiencia operativa y un fuerte trabajo en equipo”, concluyó.