Ramiro Tosi: ‘Enero cerró con un superávit fiscal de 3 billones de pesos’

En una reciente entrevista, el economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, compartió su perspectiva sobre el estado actual de la economía argentina, destacando el superávit fiscal de enero y los importantes cambios en el comercio exterior.

Durante su conversación con Canal E, Tosi abordó temas clave como el superávit fiscal, que alcanzó los **3 billones de pesos**, equivalente a aproximadamente **0,3% del PBI**, además de un superávit financiero por **1 billón de pesos** luego de considerar los pagos de la deuda.

Detrás del Superávit Fiscal

Sin embargo, Tosi advirtió que estas cifras pueden estar influenciadas por **ingresos extraordinarios** obtenidos en enero, específicamente por la concesión de centrales hidroeléctricas, lo que no se repetirá durante el año.

El economista también indicó que un aumento notable en el gasto fue en los **subsidios económicos**, especialmente en el sector energético, que crecieron casi un **95% en términos reales**. Este hecho sugiere que el Gobierno ha decidido **mantener los subsidios** por el momento para no impactar aún más en la inflación.

En cuanto al impacto en el PBI, mencionó que estos subsidios representan alrededor de **0,6% del PBI**, habiendo llegado a un **pico del 3% en su momento**.

El Superávit Comercial: Oportunidades y Desafíos

Otro aspecto que resaltó Tosi fue el **superávit comercial**, que se ubicó en **1.987 millones de dólares**, impulsado por exportaciones que superaron los **7.000 millones de dólares**. No obstante, la atención se centró en la disminución de las importaciones, que cayeron casi **20% en comparación con el año anterior**.

Causas de la Disminución en Importaciones

Tosi aclaró que la baja en las importaciones está relacionada con bienes intermedios, lo que refleja una **debilidad en la actividad económica** del país. Este descenso indica que la economía enfrenta retos significativos para mantener un crecimiento sólido.