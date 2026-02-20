El Gobierno suspende a dos cooperativas por presunto lavado de dinero

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha tomado la decisión de suspender a dos cooperativas en medio de la investigación por la presunta red de lavado de dinero vinculada a la AFA.

Las medidas incluyen la suspensión de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada y la posible inhabilitación de la Cooperativa de Crédito, Consumo y Viviendas Fénix Ltda, relacionadas con el misterioso financista conocido como “Fiño”. Estas acciones se suman a las investigaciones que llevan a cabo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Investigaciones en curso sobre las cooperativas

Ambas entidades son señaladas como parte de un intrincado sistema financiero que maneja fondos generados por la Selección Nacional, actualmente bajo la mira del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Este entramado podría incluir cooperativas irregulares utilizadas para el cobro de cheques sin la debida tributación o para otros esquemas de evasión fiscal.

Las irregularidades detectadas por el INAES

Las indagaciones sobre la cooperativa Libertador General San Martín comenzaron antes del escándalo que afectó a la AFA en diciembre. La falta de cumplimiento en la entrega de información solicitada y el incumplimiento de las normas de fiscalización del INAES fueron factores determinantes. A pesar de que los inspectores llegaron a las asambleas convocation, no se presentó ningún asociado, lo que llevó a cuestionar la legitimidad de las actas que luego fueron entregadas.

Los vínculos de los directivos en el escándalo

Diego Martin Schrager, presidente de la cooperativa Libertador General San Martín, se encuentra mencionado en el caso de la AFA, ya que habría creado sociedades ficticias en Argentina que tienen el mismo nombre que otras establecidas en Estados Unidos, las cuales habrían recibido pagos millonarios de la AFA por servicios administrativos. Estas sospechas elevan la gravedad del caso.

Operaciones irregulares de la cooperativa Fénix

Por su parte, la cooperativa Fénix, que ofrece servicios de préstamos fuera del sistema financiero tradicional, se ha visto implicada en la misma investigación debido a las denuncias que indican que desde sus oficinas se habrían realizado operaciones con grandes sumas de dinero. A pesar de las prohibiciones impuestas por el INAES desde 2017, se reporta que la cooperativa continúa operando con irregularidades.

Una fuente gubernamental ha indicado que el sumario relacionado con la cooperativa Fénix está próximo a concluir, sugiriendo que se recomendará la revocación de su autorización para operar. El caso sigue siendo de interés para la justicia penal, a medida que se explora el papel de ambas cooperativas en el escándalo que sacude a la AFA.