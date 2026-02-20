WhatsApp incorpora la esperada función para ocultar spoilers en grupos

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, ha decidido dar un paso al frente en la mejora de la experiencia de los chats grupales. La nueva función de ocultamiento de mensajes, diseñada para prevenir los spoilers, está a punto de llegar para cumplir un deseo muy esperado por los usuarios.

WhatsApp ha estado en constante evolución, y ahora introduces su esperado modo Spoiler, un avance que promete mejorar la dinámica de los chats grupales. Esta herramienta está enfocada en preservar las sorpresas y proteger detalles sensibles que no desean ser revelados sin consentimiento.

Una Innovación Pedida a Gritos por los Usuarios

Detectada en versiones beta recientes de la aplicación, esta función permite a los usuarios ocultar partes de un mensaje para que solo se visualicen cuando el destinatario decida hacerlo.

Cómo Funciona la Nueva Herramienta

El mecanismo es sencillo y fácil de usar: los usuarios pueden elegir cualquier palabra, frase o fragmento de texto y marcarlo como «spoiler».

Esa sección del mensaje se mostrará de forma oculta y estilizada, permaneciendo cubierta o difuminada hasta que el receptor haga clic en ella para revelarla.

Control Total para los Miembros del Chat

Gracias a esta nueva función, cada participante del grupo tendrá el poder de decidir cuándo acceder a la información, evitando sorpresas no deseadas como resultados deportivos o giros argumentales de sus series favoritas.

Un Respiro para los Amantes de las Sorpresas

Esta novedad llega en respuesta a una necesidad manifestada por muchos usuarios, sobre todo en grupos con personas que consumen contenido a diferentes ritmos. Aunque aún se encuentra en fase experimental, WhatsApp busca fortalecer la interacción digital y otorgar mayor control sobre la información compartida.

La herramienta se asemeja a funciones que ya ofrece Telegram, pero adaptada a la plataforma de Meta, buscando así mantener su competitividad en un mercado donde la privacidad y personalización son cada vez más valoradas.