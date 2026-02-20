Rawson: Recuperan chaleco policial y radios robadas en San Ramón

La División Policial de Investigaciones de Rawson llevó a cabo un exitoso allanamiento en el Barrio Río Chubut, logrando recuperar objetos robados que habían sido denunciados a inicio de la semana. Este operativo responde a un robo en una vivienda del Barrio San Ramón.

Un Operativo Efectivo

Este viernes, el personal de la DPI, tras intensas tareas de investigación y un meticuloso análisis de cámaras de seguridad, localizó un inmueble donde se habían escondido varios bienes robados. Esto subraya la importancia del trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito.

Recuperación de Objetos Valiosos

Durante el registro del domicilio, los efectivos encontraron una variedad de artículos, incluidos dos juegos de cortinas y cinco equipos de comunicación marca Baofeng, junto a sus cargadores y auriculares. Este hallazgo demuestra la diversidad de lo sustraído y la capacidad de los delincuentes para ocultar sus botines.

Elementos Descubiertos que Llamaron la Atención

Otro aspecto relevante del operativo fue el descubrimiento de una funda de chaleco policial color negro, que también había sido parte del botín. Este hallazgo no solo amplía la lista de objetos recuperados, sino que también añade un enfoque intrigante a la investigación.

Identificación de los Sospechosos

Como resultado del procedimiento, se identificó a los principales sospechosos: una pareja de adultos con antecedentes por delitos contra la propiedad. Estas detenciones ponen de manifiesto el compromiso de la policía en desarticular redes delictivas en la región.

La colaboración de la Policía Científica y de la Comisaría de Rawson fue crucial para el éxito de este operativo, reflejando así el esfuerzo constante de las autoridades para mantener la seguridad en la comunidad.