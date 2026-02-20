Proyecto de ley en California busca prohibir a agentes de ICE cerca de centros de votación

En un esfuerzo por garantizar la integridad del proceso electoral, California propone una nueva legislación que prohibiría la presencia de agentes de inmigración cerca de los centros de votación, asegurando mayor tranquilidad para los votantes en las próximas elecciones de noviembre.

Durante esta semana, un grupo de legisladores de California presentó un proyecto de ley que busca evitar que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operen en las inmediaciones de los lugares de votación. La medida surge ante la preocupación de que la presencia de estos oficiales pueda intimidar a los votantes el día de las elecciones.

Una Iniciativa de Protección Ciudadana

La iniciativa fue introducida por el senador estatal Tom Umberg, con el apoyo de la senadora Sabrina Cervantes. Umberg subrayó que el objetivo principal es proporcionar mayor protección a los votantes al prevenir “intimidaciones despiadadas” cerca de las urnas.

Detalles Específicos de la Propuesta

El texto del proyecto establece que “ninguna persona deberá realizar acciones relacionadas con la aplicación de leyes de inmigración federal dentro de 200 pies de distancia de cualquier centro de votación, oficina electoral del condado, o lugares donde se cuenten, auditen o verifiquen boletas”.

Contexto Político y Reacciones

La propuesta llega en un momento crítico, a raíz de declaraciones recientes de Donald Trump, quien instó a los republicanos a «nacionalizar» el proceso de votación en varios estados, repitiendo afirmaciones infundadas sobre fraudes electorales. Umberg respondió a estas alegaciones afirmando: “Este proyecto no se trata de proteger votos falsos o ilegales. Se trata de proteger a los votantes legítimos de las tácticas intimidatorias que emplean regímenes autoritarios en todo el mundo”.

Ampliación de los Derechos Electorales

Si el proyecto es aprobado y firmado por el gobernador Gavin Newsom, también se establecerían nuevas protecciones para los votantes. Esto incluiría la posibilidad de que los condados abran centros de votación con anticipación, aumenten el número de buzones de boletas y amplíen los horarios de votación en caso de que la aplicación de leyes de inmigración interfiera con el proceso electoral. Además, se ampliaría la zona de seguridad alrededor de los sitios de votación, aumentando la distancia de 100 a 200 pies.

La Respuesta de la Administración Federal

Los comentarios infundados de Trump sobre el fraude electoral fueron reafirmados por Steve Bannon, uno de sus asesores anteriores, quien sugirió que ICE debería estar presente en los centros de votación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a estas declaraciones diciendo que aunque no puede asegurar que no habrá agentes de ICE en las cercanías, “no he escuchado al presidente discutir planes formales para poner agentes de ICE en las ubicaciones de votación”.