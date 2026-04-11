Daniel Ricardo García: ‘Los dólares del colchón no tuvieron el impacto deseado’

En un análisis reciente, el tributarista Daniel Ricardo García ofrece una mirada crítica sobre el programa de "Inocencia Fiscal" y su relación con los ahorros no declarados de los argentinos, conocidos como "dólares del colchón". A pesar de algunos avances, la implementación sigue generando más dudas que resultados positivos.

En una entrevista con Canal E, García evaluó el impacto limitado del actual régimen fiscal. Si bien resalta algunos logros, el objetivo de atraer divisas al sistema formal aún no se ha concretado.

Desafíos de un Plan con Resultados Limitados

El programa se presenta mediante una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, según el tributarista, los resultados son poco significativos. “Hasta ahora, no ha habido un cambio en la liberación de los dólares del colchón”, denunció. Aunque los depósitos han crecido, no necesariamente se relacionan con este esquema.

Impacto en el Régimen Penal Tributario

Uno de los pocos aspectos positivos de esta legislación es el cambio en el ámbito penal tributario. García explica que elevar los umbrales ha permitido la extinción de causas penales por delitos tributarios. “Este cambio ha tenido incidencia real, muchas causas han quedado sin efecto”, concluyó.

Obstáculos para la Adhesión de Contribuyentes

Un elemento crítico que limita la participación es la complejidad del régimen. “Se propuso como un alivio, pero se añadieron condiciones que generan riesgos”, detalló García. En particular, mencionó la “discrepancia significativa”, un margen del 15% entre lo declarado y lo real, que ha llevado a muchos a desaconsejar su adherencia.

La Ventaja de Regularizar los Ahorros

A pesar de las críticas, el experto sugiere que blanquear los ahorros puede ser beneficioso. “El dólar también se devalúa, y mantenerlo guardado no es aconsejable”, afirmó. Al regularizar, se pueden dirigir los fondos hacia inversiones o consumos productivos.

Alternativas de Inversión en Moneda Extranjera

García expuso varias opciones para obtener rentabilidad en dólares. Estas incluyen inversiones en fondos comunes, acciones y obligaciones negociables en moneda extranjera, con rendimientos entre el 7% y el 9% anual. También resaltó la posibilidad de depositar directamente dólares en sociedades de bolsa (ALyC), facilitando su uso en el mercado.

Un Futuro de Consultas y Adhesión

A pesar de un interés bajo inicialmente, García anticipa que el nivel de consultas podría aumentar conforme se acerquen las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas, en mayo.

Aspectos Políticos y Seguridad Jurídica

Desde una perspectiva política, el tributarista asegura que el régimen cuenta con un sustento legal. “Es una ley que otorga derechos a quienes decidan adherir”, matizó. De este modo, eventuales cambios de gobierno no deberían afectar a quienes ya se hayan sumado al sistema.

Un Régimen Con Potencial de Mejora

Por último, García concluyó que, aunque el régimen actual puede ser perfeccionado, representa un avance en comparación con esquemas anteriores. “No es perfecto, pero es un avance respecto a lo que había”, cerró.