El abuelo de Lucio Dupuy critica el caso de Ángel López: ‘El asesinato de Lucio no enseñó nada’

La muerte de Ángel López, un niño de apenas cuatro años, reabre las heridas de un caso que golpeó al país. Similar al trágico destino de Lucio Dupuy, la historia de Ángel nos confronta con la dura realidad de la violencia infantil en Argentina.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, no puede evitar sentir el profundo dolor que vuelve a atravesar su vida tras el reciente fallecimiento de Ángel. La conmovedora historia de Lucio, que en 2021 impactó a toda Argentina, se repite de manera desgarradora. El pequeño, que sufrió maltrato tras ser entregado a su madre por la justicia, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los niños. La «Ley Lucio», que busca prevenir la violencia infantil, fue sancionada en 2023, pero su efectividad sigue siendo cuestionada.

Una Nueva Tragedia

Esta semana, el caso de Ángel revela similitudes alarmantes. El niño, quien también deseaba estar con su padre, fue entregado nuevamente a su madre, Mariela Altamirano, en un contexto lleno de sospechas sobre posibles maltratos. Su fallecimiento, aún bajo investigación, ha generado un llamado a la acción por parte de la comunidad.

Ramón Dupuy Habla

Dupuy manifestó su angustia al enterarse de la muerte de Ángel, afirmando que “todo esto es un calco de Lucio. Su asesinato no enseñó nada”. La lucha por la protección de los niños continúa siendo un desafío en el sistema judicial, uno que parece no haber aprendido de las lecciones del pasado.

Desesperación y Lucha

Los hechos que rodean la muerte de Ángel son confusos. Según su madre, el niño no respondía y, a pesar de sus intentos de resucitarlo, llegó al hospital con signos vitales débiles. El padre de Ángel, Luis López, sostiene que su hijo había pedido ayuda, recordando que no quería estar con su madre, pero su voz fue ignorada por la justicia.

La Respuesta de la Comunidad

La indignación por la muerte de Ángel se hizo palpable en Comodoro Rivadavia, donde los vecinos organizaron una marcha en demanda de justicia. Las críticas hacia el sistema judicial fueron contundentes, subrayando la falta de atención a las señales de alerta en casos de maltrato infantil.

Nuevas Esperanzas

A pesar del dolor, la legislación como la Ley 27.709 intenta dar un paso adelante en la protección de la infancia, pero muchos se preguntan si realmente será suficiente para prevenir futuras tragedias. La necesidad de una respuesta ágil y coordinada entre las instituciones se vuelve más urgente que nunca.