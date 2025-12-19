“Daniele pone en duda cifras de la Caja de Jubilaciones: ‘Erró por el 100%’”

El debate sobre la Caja de Jubilaciones de Córdoba se intensifica, con el líder del Suoem, Rubén Daniele, criticando fuertemente al Gobierno provincial y cuestionando la presentación del déficit previsional.

Durante una entrevista con Cadena 3, Rubén Daniele, secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), expresó su descontento con la gestión del Gobierno provincial respecto al deficit de la Caja. Afirmó que el enfoque actual busca responsabilizar a sectores específicos sin ofrecer una explicación clara sobre el problema subyacente.

La Falta de Transparencia en la Información

Uno de los puntos clave en la crítica de Daniele es la falta de acceso a información relevante sobre la Caja de Jubilaciones. El dirigente resaltó que se están imponiendo responsabilidades sin un análisis transparente y basado en datos completos. “Ya no hay acceso a la información pública. Antes teníamos todos los papeles en la mano», comentó, enfatizando la necesidad de mayor claridad.

Desacuerdo en las Cifras Presentadas

Frente a las afirmaciones del ministro Miguel Siciliano, Daniele defendió que el impacto real de los gremios mencionados es considerablemente menor al que informa el Gobierno. Según sus declaraciones, incluso aceptando los datos oficiales, la representatividad de estos sectores en el déficit es aproximadamente la mitad de lo que se ha expuesto públicamente. “El cálculo oficial le erró por el 100%”, sostuvo.

Un Contexto Social Tensionado

El debate sobre la situación financiera de la Caja se hace más complejo. Aunque Daniele reconoció la existencia de un desbalance, considera que la magnitud del problema no justifica el tono alarmista que proyecta el Gobierno. Este conflicto refleja la creciente tensión en el financiamiento del sistema previsional, marcado por desavenencias políticas y un entorno social que demanda respuestas efectivas.