Euforia en la Bolsa: ¿Las acciones argentinas mantienen su impulso?

El economista Alejandro Bianchi ofrece un panorama claro sobre la inestabilidad en el mercado argentino, donde las acciones muestran un desempeño notable y las políticas cambiarias generan expectativas encontradas respecto a la inflación y la deuda del país.

En una reciente entrevista con Canal E, Bianchi destacó que el mercado de acciones argentinas sigue teniendo su momento favorable. El fuerte rendimiento en el sector bancario se debe, en gran parte, al nuevo esquema de bandas cambiarias anunciado por el Gobierno, que fue recibido positivamente por los inversionistas. “Esto sugiere la posibilidad de que el Banco Central pueda acumular reservas nuevamente”, expresó.

Cambio en el Sistema de Bandas: Una Respuesta a la Inseguridad Financiera

Bianchi explicó que la modificación en el sistema de bandas permitió aliviar las tensiones en el mercado, especialmente en relación al riesgo de no contar con los dólares necesarios para cumplir con los compromisos. Según el economista, en 2026 Argentina enfrentará pagos de deuda que rondan los 22 mil millones de dólares, un factor preocupante que ha influido en la percepción del riesgo.

Recomendaciones para un Futuro Financiero Sostenible

Al abordar los próximos vencimientos de deuda, Bianchi aconsejó al Gobierno que busque apoyo en entidades bancarias: “Aún dependemos de prestamistas de última instancia, como el FMI”. Este enfoque es crucial, ya que Argentina se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda con mercados voluntarios.

Estrategias para Reducir el Riesgo País

El economista subrayó que implementar un acuerdo de repos podría proporcionar la oportunidad de negociar mejores condiciones en el futuro. “Pagar bonos con fondos de un nuevo prestamista podría contribuir a disminuir el riesgo país”, manifestó.

Expectativas sobre el Blanqueo y su Impacto en el Mercado

Bianchi también se refirió a la inminente liberación de fondos del blanqueo, que comenzarán a estar disponibles a partir del 1 de enero. Sin embargo, advirtió que es probable que esos dólares no permanezcan en el sistema financiero, ya que podrían ser utilizados para consumo o inversiones en propiedades.

Movimientos Finales de Año y su Efecto en la Volatilidad

Finalmente, el economista analizó el impacto de los cambios impositivos en el cierre del año. Según él, estas modificaciones ayudarán a disminuir la volatilidad tradicional de esta época, gracias a una presión más controlada sobre el mercado.