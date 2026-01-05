Daños y Reconstrucción: Lo que Dejó la Crisis

Sudestada Devasta la Costa Bonaerense: Impacto y Consecuencias

Una potente sudestada azotó la costa bonaerense a inicios del fin de semana, dejando un paisaje desolador en varias playas en plena temporada de verano.

Los intensos vientos del sur y sudeste, que superaron los 75 km/h, provocaron una crecida del mar que alcanzó los 2,40 metros, un nivel inusual en casi seis años. Esta situación resultó en daños significativos en las playas, balnearios y accesos, además de afectar áreas urbanas cercanas.

Recuperación en medio del desastre

A pesar de que el mar retrocedió este domingo, las bajas temperaturas y el viento limitaban el disfrute de los turistas, quienes esperaban un fin de semana ideal en la playa.

Alerta Meteorológica

Desde el viernes por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla debido a las condiciones climáticas adversas. La intensidad de los vientos se incrementó considerablemente, causando estragos en la región.

Impacto en Mar del Plata y localidades cercanas

En Mar del Plata, aunque no se reportaron víctimas ni evacuaciones, la Defensa Civil tuvo que intervenir para quitar árboles caídos y reparar daños en el alumbrado público. Las olas alcanzaron balnearios como Punta Mogotes y La Perla, inundando espacios hasta la línea de carpas.

Consecuencias en el Partido de La Costa

La sudestada también afectó localidades como San Clemente, Las Toninas y Santa Teresita, donde las imágenes de las marejadas se hicieron virales. En algunas áreas, el agua llegó hasta la costanera y las casas cercanas, creando preocupación entre los habitantes.

Reparaciones en marcha

Los operativos de reconstrucción comenzaron de inmediato para asegurar que la temporada alta pudiera continuar. En localidades como Reta, se colocaron nuevas pasarelas de acceso a la playa, que habían sido arrasadas por la fuerza del mar.

Colaboraciones comunitarias

En Mar del Tuyú, vecinos solicitaron ayuda económica en redes sociales para reparar el acceso a la playa, estimando un costo entre 300 y 400 mil pesos. La comunidad se unió para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático.

Impacto más allá de las fronteras