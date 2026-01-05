Urgente: Aprobación Necesaria para el Próximo Mes

El Gobierno de Milei se Prepara para Impulsar la Modernización Laboral

La administración de Javier Milei se enfrenta a un nueva desafío legislativo tras la aprobación del Presupuesto. Ahora, el foco está en avanzar con el proyecto de modernización laboral, que busca convertirse en ley este febrero.

Después de un inicio positivo en las sesiones extraordinarias y la aprobación del primer presupuesto de Milei, el Gobierno se alista para una nueva batalla. El objetivo es vital: convertir en ley la modernización laboral antes de que comience el período de sesiones ordinarias en marzo de 2026.

Optimismo en el Oficialismo

Desde el oficialismo se respira optimismo acerca de la propuesta. Confían en que se pueda lograr la aprobación en el segundo tramo de extraordinarias, lo que representaría un triunfo crucial para el presidente.

Claves de la Estrategia del Gobierno

Para alcanzar este objetivo, la Casa Rosada ha formado un equipo de trabajo que incluye a figuras clave como Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich. Santilli planea reunirse con gobernadores para estrechar lazos, comenzando su agenda veraniega en San Luis.

Manejo de la Oposición

Menem se encargará de suavizar tensiones con los diputados aliados tras las controversias en la última sesión, donde además del Presupuesto, se acordó la designación de representantes para la Auditoría General de la Nación, dejando al PRO sin su participación esperada.

Expectativas de Votación

El oficialismo tiene fe en que conseguirán los votos necesarios en la Cámara baja, ya que además de sus aliados habituales, intentarán atraer a los radicales, quienes también están a favor de reformas más centradas en lo sindical.

La Búsqueda de Acuerdos

Bullrich, en su papel, está enfocada en cerrar acuerdos con la oposición moderada, consciente de que el éxito no será tan fácil como en el caso del Presupuesto. Sin embargo, mantiene la esperanza de lograr una media sanción en febrero.

División en el Peronismo

A pesar de las dificultades, el Gobierno podría beneficiarse de la fragmentación del peronismo. Aunque todavía es pronto para hacer predicciones, hay señales de apoyo individual que podrían ser claves.

Preocupaciones en la Oposición

Las diferencias no son solo políticas, también hay cuestionamientos sobre la derogación de leyes que ciertos sectores consideran importantes, como el estatuto del periodista y el financiamiento del INCAA.

Próximos Pasos

Se espera que a lo largo de enero se pueda avanzar en modificaciones a la propuesta original, que cuenta con un dictamen de comisión en el Senado. Bullrich deberá convencer a los indecisos entre los radicales y otros partidos afines.

Con el proyecto habilitado para su tratamiento en febrero, los próximos días serán cruciales para definir el futuro del trabajo en Argentina.