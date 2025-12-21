De Auckland a Londres: El recorrido de un chef que conquistó San Telmo con su restaurante

En el vibrante barrio de San Telmo, un nuevo referente culinario está conquistando paladares: Grapín, donde la creatividad vegetariana se encuentra con una atmósfera acogedora y un toque internacional.

San Telmo, el corazón de la historia porteña, se destaca por su tango, sus antigüedades y su famosa gastronomía. Entre sus encantos, Lenny Lennon, un apasionado neozelandés, ha encontrado su hogar y ha decidido transformarlo en un espacio gastronómico que celebra lo mejor de los productos vegetales.

Una Trayectoria Culinaria Fascinante

Lenny, quien llegó a Buenos Aires en 2002, comenzó su andanza en la cocina de manera informal. Su amor por la gastronomía floreció mientras lavaba platos y absorbía conocimientos de chefs experimentados. Después de liderar con éxito dos bares en el barrio, inauguró Grapín hace un año, un restaurante que destaca por su enfoque en los sabores vegetales, la música y una cuidada selección de vinos.

El Espacio de Grapín: Estilo y Confort

Con una amplia cúpula de cristal que inunda de luz su interior, Grapín ofrece un ambiente acogedor gracias a su barra de mármol y madera, atendida por un equipo de profesionales sonrientes. Su propuesta culinaria es tan impresionante que incluso quienes suelen preferir la carne no se sentirán defraudados. Aquí, la cocina basada en vegetales conquista a todos los comensales.

El Viaje de Lenny hacia la Cocina

Originario de Nueva Zelanda, Lenny ha recorrido varios países, pero fue en Buenos Aires donde encontró su verdadera pasión. Tras una breve estadía que se convirtió en una nueva vida, decidió dedicarse de lleno a la cocina y abrir su propio espacio. Su experiencia previa en un restaurante indio en Australia le permitió nutrirse de sabores exóticos y desarrollar un paladar diverso.

Una Transformación del Espacio

En 2022, Lenny adquirió una antigua casa en la calle Bolívar, que requirió de minuciosas reformas para convertirse en Grapín. Con un atento trabajo de conservación, mantuvo detalles históricos y mejoró la fachada que había caído en el olvido, creando un entorno perfecto para disfrutar de buena comida y compañía.

¿Qué Delicias Ofrece Grapín?

El menú de Grapín es vegetariano, pensado para aquellos que buscan opciones que van más allá de la carne. Con un enfoque en platos caseros, resalta ingredientes frescos y de temporada. Destacan las pastas artesanales, los quesos nacionales y una variedad de creaciones que atraerán tanto a vegetarianos como a carnívoros.

Platos que Sorprenden

Desde su famoso boniato asado hasta los elaborados ñoquis hechos de garbanzos, cada creación hermosa y deliciosa está diseñada para dejar sin palabras. Las pastas son las protagonistas de la carta, con propuestas como la lasaña de ragout y el innovador tataki de portobellos.

La Experiencia de Grapín: Más que Comida

Aparte de su exquisita comida, Grapín también promueve un ambiente donde la música es esencial. Con DJs invitados y sesiones de tango los domingos, se convierte en un lugar de encuentro único donde los vecinos pueden celebrar y disfrutar juntos.

Ambiente y Comunidad

Con la alegría de ofrecer precios accesibles para los vecinos y una atmósfera relajada, Lenny invita a todos a probar su propuesta, asegurando que se sientan como en casa. Con Grapín, su sueño de crear un rincón acogedor en San Telmo ha tomado vida.

Grapín: Bolívar 938, CABA. Esta elegante propuesta abre de martes a sábado, por la noche y los domingos al mediodía. Una experiencia pet-friendly que es imperdible para amantes de la buena comida.