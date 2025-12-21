Predicciones del CEO de Tether sobre el Futuro del Precio de Bitcoin

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, alerta sobre los potenciales efectos negativos de la burbuja de inteligencia artificial en el precio de Bitcoin, destacando su vinculación con los mercados financieros tradicionales.

La Relación Peligrosa entre IA y Bitcoin

Durante su presentación en el podcast Bitcoin Capital, Ardoino enfatizó que la dependencia de Bitcoin de los mercados tradicionales lo vuelve vulnerable a riesgos sistémicos. «Si experimentamos una corrección abrupta en el sector tecnológico, Bitcoin podría verse arrastrado», advirtió.

El Gasto Desmedido en IA

Ardoino subrayó la preocupación respecto al alto presupuesto destinado a la inteligencia artificial, que se traduce en inversiones masivas en infraestructura y tecnología sin garantías de retorno. «Estamos hablando de una burbuja que podría estallar si el entusiasmo por la IA se disipa», explicó.

El CEO de Tether estima que si el fervor por la IA disminuye hacia 2026, es probable que una caída en los mercados bursátiles de EE. UU. afecte adversamente el ecosistema cripto, impulsando la baja en el precio de Bitcoin.

Un Ecosistema Cripto más Resiliente

A pesar de las preocupaciones, Ardoino consideró que el actual mercado de activos digitales es más sólido que en años anteriores. «La mayor liquidez y la constante participación institucional hacen que el riesgo de desplomes drásticos sea menor», argumentó.

Un Futuro Prometedor

Ardoino se mostró optimista sobre la tokenización de activos reales, prediciendo que su popularidad se disparará. No obstante, advirtió sobre el exceso de institucionalización en Bitcoin. «Deseamos que la red permanezca descentralizada», afirmó.

Retos de la Regulación en Europa

En una visión más crítica, Ardoino manifestó su desacuerdo con el enfoque regulador europeo, argumentando que el continente está rezagado en innovación financiera. «Europa intenta regular un sector que no comprende», expresó con inquietud.

Tensión con el Marco Normativo Europeo

Esta percepción negativa también se refleja en la relación compleja entre Tether y las regulaciones europeas, lo que ha llevado a algunos servicios cripto a suspender el uso de la stablecoin USDT en la región.

Críticas a Modelos de Negocio Sin Sustento

Ardoino se mostró escéptico hacia empresas que se limitan a acumular criptomonedas sin una base operativa sólida. «Más allá de acumular criptomonedas, necesitamos negocios con una propuesta operativa efectiva», concluyó.