Las Nuevas Leyes Migratorias de Gavin Newsom en California (2025)

El gobernador Gavin Newsom ha promulgado un conjunto de leyes que fortalecerán las garantías de los inmigrantes en el estado, mejorando su seguridad y derechos en diversos ámbitos sociales.

Nuevas Normas para la Identificación de Oficiales

Una de las medidas más destacadas es la ley SB 805, que entrará en vigencia en 2026 y exigirá a todos los agentes de policía no uniformados, incluidas las fuerzas federales, a portar identificación visible con su nombre y agencia.

Protecciones en el Sistema Educativo

La SB 98 establece que las escuelas y universidades deben informar a la comunidad cuando se confirme la presencia de agentes migratorios en sus instalaciones, asegurando así un ambiente más seguro para los estudiantes.

Confidencialidad en el Sector Salud

Otra reforma significativa es la SB 81, que protege el estatus migratorio como información confidencial en el sistema de salud, garantizando que los registros médicos de los inmigrantes no sean utilizados en su contra.

Escuelas como Espacios Seguros

La AB 49 refuerza el estatus de las instituciones educativas, prohibiendo la entrada de agentes migratorios a áreas no públicas sin una orden judicial, lo que ofrece un entorno más seguro para todos los estudiantes.

Derechos Laborales Mejorados

Con la creación de la Workplace Know Your Rights Act a través de la SB 294, los empleadores tienen nuevas obligaciones, mientras que los trabajadores obtienen mayores garantías en sus derechos.

Acompañamiento a Estudiantes Indocumentados

Además, la SB 307 introduce medidas de apoyo en universidades para estudiantes afectados por situaciones migratorias, garantizando así un mejor acompañamiento.

Derechos en el Sistema Judicial

La ley SB 281 requiere modificaciones en el informe que los tribunales presentan a las personas no ciudadanas antes de aceptar declaraciones de culpabilidad, asegurando una mayor justicia procesal.

Acceso a Asistencia Legal

La AB 1261 amplía el acceso a representación legal especializada para jóvenes inmigrantes, facilitando la adecuada defensa de sus derechos en el sistema legal.

Información sobre Derechos Educativos

Finalmente, la AB 419 busca mejorar la difusión de información sobre los derechos educativos de los inmigrantes, asegurando que todos los estudiantes conozcan sus derechos en el ámbito escolar.