De Buenos Aires a Belgrano: el ascenso de una figura clave en el nazismo

Richard Walther Darré, figura del régimen nazi y argentino de nacimiento, es menos conocido que otros personajes del nazismo, pero su legado es significativo y oscuro. Este artículo explora su vida, desde su infancia en Buenos Aires hasta su influencia en la ideología del Tercer Reich.

Nacido en 1895 en Buenos Aires, Darré fue un destacado ministro de Alimentación y Agricultura en el régimen nazi, ocupando un papel crucial en la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS. Su labor allí lo alineó con la idea de la “pureza” racial, clave en la política de colonización del Este.

Los orígenes de Darré

Hijo de padre alemán y madre sueca, Darré vivió en el barrio de Belgrano hasta los ocho años, antes de mudarse a Alemania para continuar su educación. Su formación en agronomía y su experiencia en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial cimentaron su carrera política posterior.

Su ascenso en el Tercer Reich

Darré se unió al Partido Nazi en 1930, convirtiéndose en uno de los ideólogos más importantes del régimen. Su concepto de Blut und Boden («Sangre y Suelo») justificó muchas de las políticas expansionistas alemanas, defendiendo el derecho de los alemanes étnicos a reclamar territorios donde se asentaran.

Una carrera marcada por la ideología

A pesar de que Darré no mantuvo lazos políticos significativos con Argentina durante su mandato, su impacto en las políticas agrícolas del Tercer Reich fue profundo. Su visión tradicional de la agricultura chocó con las necesidades de modernización de Alemania durante la guerra, lo que llevó a su eventual destitución en 1942.

Darré y su legado controvertido

Aunque Darré fue condenado a siete años en Nuremberg, su papel fue considerado más de ideólogo que de ejecutor. Su historia resuena en un contexto más amplio, evidenciando el vínculo entre Argentina y el nazismo, a pesar de su escasa conexión directa con su país natal.

Puntos de interés final

Darré permaneció en la sombra de otras figuras nazis, pero su influencia en la teoría racial y su trayectoria desde Buenos Aires hasta el corazón del régimen hacen de su vida un tema fascinante para entender la historia del siglo XX.