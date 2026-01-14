Drones atacan indiscriminadamente en Irán: testimonios impactantes de la represión en protestas

En medio de una ola de protestas sin precedentes, las fuerzas de seguridad iraníes han intensificado su represión. Los relatos de los ciudadanos revelan un panorama desgarrador, donde la violencia letal ha marcado la pauta.

Un Informe Impactante desde el Terreno

Los acontecimientos de los días 8, 9 y 10 de enero en varias ciudades de Irán son difíciles de documentar debido a la severa interrupción de internet y de las comunicaciones. Sin embargo, gracias a la señal de Starlink, ha llegado información alarmante sobre la situación actual.

Testimonios que Revelan Violaciones a los Derechos Humanos

Un compendio de relatos enviado al servicio persa de la BBC muestra un despliegue de fuerza por parte de las autoridades, poniendo en evidencia la brutalidad con la que han reprimido las manifestaciones. Se reportan casos de uso de munición real, drones, francotiradores y agitadores vestidos de civil, todos operando dentro de un clima de miedo generalizado.

Patrones de Violencia

Los testigos describen escenas desgarradoras. En la ciudad de Fardis, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria atacaron a los manifestantes sin previo aviso, resultando en múltiples muertes. Un testigo comentó que «en cada callejón había dos o tres muertos», subrayando la barbarie vivida.

Las imágenes y videos que han emergido muestran cuerpos tendidos en el suelo, evidenciando el uso de balas de guerra. A pesar de esto, la administración iraní sigue negando la magnitud de la violencia, culpando a «terroristas» y desacreditando las cifras de muertes.

Condiciones Desgarradoras en las Morgues

Las morgues en Irán están sobrepasadas, con informes que indican que numerosas víctimas fueron enterradas rápidamente para evitar que el número de muertes se haga público. Los ciudadanos buscan desesperadamente a sus seres queridos en instalaciones repletas de cuerpos.

Drones y Tácticas Militarizadas

Los testimonios coinciden en el uso de drones para facilitar la brutal represión. Estas aeronaves han servido no solo para identificar a los manifestantes, sino también para disparar directamente sobre civiles, transformer las calles en un verdadero campo de batalla.

Un Clima de Miedo y Silencio

Debido a la represión, la presencia de personas en las calles ha disminuido drásticamente, creando un ambiente de miedo. Aquellos que se atreven a salir afirman que «caminar significa buscar la muerte».

A pesar del silencio visible, los ecos de resistencia resuenan desde las casas y azoteas, un recordatorio de que, aunque aterrorizados, el espíritu de protesta sigue vivo en los corazones de los ciudadanos iraníes.