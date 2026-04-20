De Hermanos a Rivales: La BBC de México en el Epicentro de una Guerra entre Cárteles

La Violencia en Culiacán: Un Territorio en Guerra entre Carteles

En Culiacán, la brutalidad del narcotráfico se ha intensificado, convertida en un escenario de terror continuo. La vida de sus habitantes pende de un hilo, mientras los paramédicos se convierten en testigos de la devastación.

Un Día en la Vida de los Paramédicos

Héctor Torres, de 53 años, y su compañero, Julio César Vega, de 28, son paramédicos en Culiacán. «El miedo está en todas partes y es constante», asegura Torres desde su ambulancia. Justo después de atender un caso, el caos se apodera de su rutina tras un tiroteo en el centro de la ciudad.

El Escalofriante Contexto de la Violencia

La semana anterior, ambos respondieron a múltiples incidentes de violencia, donde cada llamada resultó en un trágico desenlace, dejando cuerpos en las calles y familiares desconsolados. «Casi ninguna víctima de estos enfrentamientos sobrevive», comenta Julio, mientras comparten historias desgarradoras.

Las Consecuencias de la Guerra Interna del Cartel

La lucha interna dentro del cartel de Sinaloa ha desatado una ola de violencia inusitada. Con el arresto de su líder, Ismael «El Mayo» Zambada, los enfrentamientos por el poder han sumido a la región en el caos.

El Auge del Fentanilo

El cartel, ahora fragmentado en facciones rivales, es responsable de inundar EEUU con fentanilo, un opioide que ha cobrado innumerables vidas. «La demanda sigue creciendo, y mientras haya consumidores, el negocio persistirá», explica con frialdad un productor de droga.

Las Madres que no se Rinden

Mientras tanto, el sufrimiento se extiende más allá de los asesinatos. Las madres como Reynalda Pulido se obsesionan con encontrar a sus hijos desaparecidos. «Una madre siempre buscará a su hijo, sin importar el riesgo», comparte Reynalda, quien lidera un grupo de búsqueda.

Desafíos Incesantes

Pese a los esfuerzos del gobierno por contener la violencia, y el despliegue militar en las calles, la incertidumbre y el miedo continúan asolando a la población. «El gobierno está lejos de controlar la situación, y la violencia sólo parece empeorar», añaden los periodistas locales.

¿Cómo Terminará Esta Batalla?

En este panorama sombrío, la lucha se transforma en una espiral sin fin. Tanto los rivales del cartel como los ciudadanos inocentes son atrapados en una guerra que parece no tener fin. «No hay manera de que esta violencia se detenga hasta que quede una sola facción», concluyen los mismos criminales, arrogantes ante la devastación que dejan atrás.

El Lado Humano de la Crisis

El impacto de esta violencia ha dejado cicatrices profundas. Las historias de aquellos que han perdido a seres queridos son invaluables, reflejando la lucha interna y la desesperación de un pueblo que clama por paz.