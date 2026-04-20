Falleció Luis Brandoni: Su legado en la actuación, el sindicalismo y la política

La reciente pérdida de Luis Brandoni, a los 86 años, conmueve a Argentina. Este multifacético actor no solo brilló en el escenario, sino que también dejó una huella indeleble en el sindicalismo y la política del país.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, como Adalberto Luis Brandoni, fue cariñosamente apodado «el Beto» desde su juventud. Con un trasfondo familiar modesto, su vida estuvo marcada por dos pasiones: el fútbol, siendo ferviente hincha de River Plate, y la actuación. Desde temprano, supo que quería dedicarse al arte, aunque en su infancia también consideró una carrera deportiva.

Un defensor del gremialismo artístico

La carrera de Brandoni despegó no solo por su talento actoral, sino también por su fuerte compromiso social. A inicios de los años 70, asumió el cargo de secretario general de la Asociación Argentina de Actores, convirtiéndose en una voz clave en la defensa de los derechos laborales del sector cultural.

Exilio y regreso al país

En 1974, presionado por la Triple A y amenazado de muerte, se vio obligado a exiliarse en México con su familia. Este paréntesis forzado detuvo su actividad tanto sindical como artística. Sin embargo, un año más tarde, Brandoni regresó a Argentina, reanudando su defensa de los derechos laborales y la vida institucional del gremio.

De la actuación a la política

Tras un breve regreso a la secretaría general de la Asociación Argentina de Actores en 1996, decidió dar un giro a su carrera y aventurarse en la política. En 1997, se convirtió en diputado nacional por la Unión Cívica Radical, comenzando así un significativo trayecto en la arena política.

Trayectoria legislativa destacada

Brandoni se mantuvo activo en la política nacional. A lo largo de su trayectoria, fue candidato a senador, se postuló a vicegobernador y, en 2023, fue elegido como parlamentario del Mercosur. Su voz siempre estuvo presente, influyendo en decisiones clave desde su lugar como legislador.

Un legado personal y artístico

En su vida personal, Brandoni fue padre de dos hijas junto a la actriz Marta Bianchi, y en sus últimos años compartió su vida con la guionista y directora Saula Benavente. Su reciente internación por un hematoma cerebral tras una caída había suscitado preocupación, y su deceso ha dejado un profundo vacío en el corazón de quienes lo admiraron.

La noticia de su fallecimiento ha causado gran tristeza en los diversos ámbitos en los que dejó su marca, recordando al Beto como un verdadero baluarte del arte y la defensa de los derechos en Argentina.