Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona durante viaje con Kicillof

Mientras el gobernador bonaerense continúa su gira progresista en España, su secretario de Gobierno, Carlos Bianco, fue sometido a una operación de emergencia debido a una apendicitis.

Bianco, que se encontraba en Barcelona, fue intervenido la noche del sábado. A pesar de su hospitalización, su condición es estable y está en proceso de recuperación.

Intervención Exitosa y Recuperación

El funcionario compartió la noticia en sus redes sociales, expresando que “la intervención fue exitosa y ahora espero el alta médica para regresar a Argentina”.

Momentos Previos a la Operación

Según relatos de Bianco, la cirugía se llevó a cabo justo cuando él estaba preparado para abordar su vuelo de regreso. Los médicos le recomendaron posponer el viaje debido a su estado de salud, destacando que volar en esas condiciones podría haber provocado una peritonitis.

Kicillof y su Agenda Europea

El dirigente, quien llegó a España como parte de la delegación de Kicillof, ha estado participando de varias actividades de relevancia, incluyendo encuentros con líderes políticos y empresarios de ambos continentes.

Presentación de su Libro

Durante su estancia, Kicillof presentó su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en la prestigiosa biblioteca de El Ateneo en Madrid.

Debate sobre Progresismo en el Mundo Actual

El día posterior a su presentación, participó en un debate sobre el papel del progresismo y las relaciones entre la Unión Europea y América Latina durante tiempos de crisis global. Este foro fue organizado por la Internacional Socialista y contó con la presencia de autoridades internacionales, incluyendo el presidente Pedro Sánchez y otros mandatarios latinoamericanos.

Desmitificando Rumores sobre la Candidatura

A pesar de la especulación alrededor de su viaje, Kicillof ha sido claro al afirmar que no está en busca de una candidatura nacional. “No estoy recorriendo España como candidato”, afirmó apenas llegó a Madrid, desmintiendo así los rumores.