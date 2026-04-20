Fallece Luis Brandoni a los 86 años

El querido actor argentino Luis Brandoni ha fallecido a los 86 años, dejando un vacío inmenso en la escena artística del país. Su legado, forjado a través de décadas de talento y dedicación, permanecerá en el corazón de todos los argentinos.

El célebre actor Luis Brandoni murió el 20 de abril a los 86 años. Ingresó al Sanatorio Güemes de Villa Crespo el 11 de abril tras un accidente doméstico que le ocasionó un hematoma, y su salud fue deteriorándose hasta su fallecimiento. La noticia fue comunicada oficialmente por Multiteatro a través de sus redes sociales.

“Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. Con Beto se va el último gran actor de una generación inolvidable”, manifestó la empresa en un emotivo comunicado.

Un Legado Teatral y Cinematográfico Inigualable

Brandoni, conocido cariñosamente como «Beto», nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y desde la década de 1960 ha contado con una carrera prolífica y respetada. En teatro, participó en obras icónicas como La fiaca, El saludador y Extraña pareja, donde brilló junto a Guillermo Francella, capturando el corazón del público argentino.

En su trayectoria cinematográfica, Brandoni dejó su nombre grabado en la historia del cine nacional con películas que se convirtieron en clásicos, tales como Esperando la carroza y Un lugar en el mundo. Más tarde, reafirmó su vigencia en la gran pantalla con títulos como Mi obra maestra, demostrando su inquebrantable conexión con la industria.

Un Actor Polifacético

Además de su trabajo en teatro y cine, Brandoni se destacó en televisión, participando en exitosos programas como Mi cuñado y En terapia. Su naturalidad y profesionalismo le valieron el reconocimiento del público y la crítica en todos los formatos.

Reconocimientos y Apreciaciones

A lo largo de su vida artística, Brandoni recibió numerosos premios, incluyendo el Konex de Platino en dos ocasiones y el Cóndor de Plata a la Trayectoria. En 2015, fue reconocido como Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, un merecido homenaje a su contribución cultural.

Un Compromiso Social Activo

Brandoni también fue un activo participante en la arena política, sirviendo como diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y defendiendo los derechos de los artistas desde la Asociación Argentina de Actores.

En 2020, publicó su autobiografía Antes de que me olvide, donde reflexionó sobre su vida y carrera, y volvió al escenario con la obra ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra. Su legado trasciende la actuación y se manifiesta en su compromiso con la cultura y el arte argentino.